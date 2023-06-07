Спорт

57 минут назад

«Металлург» достойно сыграл против «Металлурга»

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#"Металлург-М" #дублеры #СФФ "Центр"

Юноши пропустили 2 мяча от взрослых фаворитов, но не сломались и бились до конца.

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Дублёры липецкого «Металлурга» в первенстве СФФ "Центр" провели один из самых сложных матчей сезона – в Старом Осколе на поле одного из фаворитов «Металлурга-Оскол» из Старого Оскола. Сенсации не случилось, но команда Сергея Журбенко продержалась достойно, уступив – 0:2.

За результат игры было особенно тревожно, ведь в прошлые годы юные «сталевары» получали здесь и по 8 мячей.

На этот раз хозяева добились своего, реализовав стандарт на 26-й минуте – отличился Сергей Баркалов. А по истечение ровно часа игры защитники не успели за рывком Петра Москалюка, который ударом в дальний угол и установил окончательный счёт.

Взломать оборону старооскольцев, которая в 6-ти матчах пропустила лишь три мяча, наши молодые, да ранние не смогли. «Металлург-Оскол» третий матч отыграл «на ноль» и пока имеет стопроцентный результат – 6 побед в 6-ти встречах.

Липчане опустились на предпоследнюю 12-ю строчку в турнирной таблице: 3 очка после 6 встреч. Ниже проигрывающий всем подряд «БГУОР-АгроТрейд» (Брянск).

11 июня на стадионе «Сокол» Журбенко и Ко примут лискинский «Локомотив».

Видео СФФ "Центр"

109
#"Металлург-М" #дублеры #СФФ "Центр"

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