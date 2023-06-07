Происшествия

19 минут назад

30-летний мужчина ногой выбил дверь в дом знакомого

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#незаконное проникновение в жилище
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30-летний мужчина ногой выбил дверь в дом знакомого

Теперь его будут судить по уголовной статье.

В Измалковском районе передано в суд уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном проникновении в жилище против воли хозяина.

По версии следствия, 30 марта в деревне Преображеновка Измалковского района пьяный мужчина решил выяснить отношения со знакомым, ногой выбил входную дверь в его дом и так попал внутрь.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия мужчины квалифицированы следствием по части 1 статьи 139 КР РФ «Нарушение неприкосновенности жилища», ему грозит до года исправительных работ.
170
#незаконное проникновение в жилище
1

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