30-летний мужчина ногой выбил дверь в дом знакомого

Теперь его будут судить по уголовной статье.

В Измалковском районе передано в суд уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном проникновении в жилище против воли хозяина.



По версии следствия, 30 марта в деревне Преображеновка Измалковского района пьяный мужчина решил выяснить отношения со знакомым, ногой выбил входную дверь в его дом и так попал внутрь.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия мужчины квалифицированы следствием по части 1 статьи 139 КР РФ «Нарушение неприкосновенности жилища», ему грозит до года исправительных работ.