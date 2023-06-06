20-летний парень проверял свои навыки угонщика и разбил за одну ночь два автомобиля

Теперь он проходит по двум уголовным делам.

Данковские полицейские раскрыли два попытки угона автомобилей. Обе были совершены в ночь с 22 на 23 апреля. По подозрению в преступлениях задержан 20-летний житель Данкова. Он стал фигурантом двух уголовных дел об угоне.Оказалось, что пьяный парень решил проверить сможет ли он угнать машину. Его первой целью стал «ВАЗ-21043», принадлежащий 43-летнему мужчине.Угонщик воспользовался тем, что машина была не закрыта. Он забрался в салон, вскрыл рулевую колонку, соединил провода и попытался выехать с парковки задним ходом.— «ВАЗ» врезался в стоявшую сзади него машину. После чего автомобиль заглох, а руль заблокировался. Подозреваемый бросил «ВАЗ» и пошел дальше по Данкову, — рассказали в полиции.Следующей целью угонщика стал «ВАЗ -210740», принадлежащий 81-летнему пенсионеру. В этот раз машина была закрыта. Парень взломал замок, завел его тем же способом, что и «четверку», вновь попытался выехать задним ходом, и опять врезался в стоявший сзади автомобиль.