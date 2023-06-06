Происшествия

37 минут назад

20-летний парень проверял свои навыки угонщика и разбил за одну ночь два автомобиля

386
#угон
20-летний парень проверял свои навыки угонщика и разбил за одну ночь два автомобиля

Теперь он проходит по двум уголовным делам.

Данковские полицейские раскрыли два попытки угона автомобилей. Обе были совершены в ночь с 22 на 23 апреля. По подозрению в преступлениях задержан 20-летний житель Данкова. Он стал фигурантом двух уголовных дел об угоне.

Оказалось, что пьяный парень решил проверить сможет ли он угнать машину. Его первой целью стал «ВАЗ-21043», принадлежащий 43-летнему мужчине. 

Угонщик воспользовался тем, что машина была не закрыта. Он забрался в салон, вскрыл  рулевую колонку, соединил провода и попытался выехать с парковки задним ходом. 

— «ВАЗ» врезался в стоявшую сзади него машину. После чего автомобиль заглох, а руль заблокировался. Подозреваемый бросил «ВАЗ» и пошел дальше по Данкову, — рассказали в полиции.

IMG-20230606-WA0008_-800x600.jpg

Следующей целью угонщика стал «ВАЗ -210740», принадлежащий 81-летнему пенсионеру. В этот раз машина была закрыта. Парень взломал замок, завел его тем же способом, что и «четверку», вновь попытался выехать задним ходом, и опять врезался в стоявший сзади автомобиль. 

IMG-20230606-WA0003_-800x600.jpg

Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области

386
#угон

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
69
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

#телефонный терроризм #минирование
В Липецком областном суде проверяют сообщение об угрозе взрыва

2 минуты назад

Происшествия
Автомобиль «Киа» слетел с дороги: травмы получила 25-летняя женщина
#авария #ДТП
3
Автомобиль «Киа» слетел с дороги: травмы получила 25-летняя женщина

сегодня, 09:42

Происшествия
19-летняя девушка отказалась срывать тонировку: её наказали ещё и за неповиновение полицейскому
#тонировка #ПДД #нарушение
8
19-летняя девушка отказалась срывать тонировку: её наказали ещё и за неповиновение полицейскому

сегодня, 09:38

Происшествия
Две женщины и двое мужчин пострадали в аварии на проспекте Победы
#авария #ДТП
8
Две женщины и двое мужчин пострадали в аварии на проспекте Победы

сегодня, 09:31

Происшествия
В посёлке Новая Жизнь сгорел цех по производству подсолнечного масла
#пожар
1
В посёлке Новая Жизнь сгорел цех по производству подсолнечного масла

сегодня, 09:19

Происшествия
Проспект Победы встал из-за серьезного ДТП
#авария #ДТП
22
Проспект Победы встал из-за серьезного ДТП

сегодня, 08:03

Происшествия