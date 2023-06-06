Общество

сегодня, 10:15

В Липецкой области выявили нарушения при установлении тарифов для ГУПов и МУПов в сфере ЖКХ

9 491
#ЖКХ
3
В Липецкой области выявили нарушения при установлении тарифов для ГУПов и МУПов в сфере ЖКХ

Нарушение уже устранено.

ФАС выявила 36 нарушений в 13 регионах при установлении тарифов для ГУПов и МУПов в сфере ЖКХ. Как cообщает пресс-служба ФАС России, нарушения выявлены в Липецкой, Архангельской, Ивановской, Калужской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Челябинской областях, Республике Саха (Якутия), Забайкальском крае.

Тарифные органы этих субъектов незаконно включили в тарифы унитарных предприятий расчетную предпринимательскую прибыль. А законодательством в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения запрещены такие действия.

После проведения контрольно-надзорных действий со стороны антимонопольного ведомства 11 регионов (в том числе и Липецкая область) самостоятельно устранили нарушения.
9 491
#ЖКХ
3

Комментарии (9)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Юрист Игорéк

5 минут назад
На сколько были увеличены тарифы, на столько годков и посадить всех виновных
ответить

У вас,

18 минут назад
Люди, тарифы правильные и деньги вам возвращать не за что. Речь идет о тарифах для предпринимателей.
ответить

Вадим

34 минуты назад
О, у нас любят устанавливать повышенные тарифы не ужели устранили? А ещё УК Университетский, генеральный директор Костин Ю. Любит завышать тарифы!
ответить

Город

35 минут назад
А деньги населению вернут ?
ответить

и всё?

36 минут назад
а где уголовные дела, штрафы для устанавливателей незаконных тарифов?
ответить

С населения

43 минуты назад
Гость., деньги драть, дань собирать!
ответить

не прокатило

52 минуты назад
виновные внесены в списки
ответить

7

58 минут назад
Мы, жители ( не ГУПы и не МУПы ), счастливы, что у нас тарифы честные и не большие!
ответить

Гость.

сегодня, 10:22
Объясните по-русски.
ответить
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
69
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

Сегодня в Липецке: чемпионат по кулинарии, день Пушкина и что нужно знать о репетиторах
#Сегодня в Липецке
9
Сегодня в Липецке: чемпионат по кулинарии, день Пушкина и что нужно знать о репетиторах

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: авария со «скорой», желающие попасть в Госдуму и воздушные шары над городом
#вечЁрка #авария #выборы
2
Липецкая вечЁрка: авария со «скорой», желающие попасть в Госдуму и воздушные шары над городом

вчера, 20:23

Общество
В зоопарке отключат холодную воду из-за ремонтных работ на сетях
#отключения
4
В зоопарке отключат холодную воду из-за ремонтных работ на сетях

вчера, 17:32

Общество
Парки города обрабатывают от распространения нежелательных растений
#парки #химикаты
9
Парки города обрабатывают от распространения нежелательных растений

вчера, 17:30

Общество
#Поехали_экологично: в Липецке на маршруты выходят 46 новых автобусов
#общественный транспорт #экология
55
#Поехали_экологично: в Липецке на маршруты выходят 46 новых автобусов

вчера, 17:05

Общество
В Липецке ремонтируют памятник военному летчику
#памятник #ремонт
6
В Липецке ремонтируют памятник военному летчику

вчера, 16:24

Общество