В Липецкой области выявили нарушения при установлении тарифов для ГУПов и МУПов в сфере ЖКХ

Нарушение уже устранено.

ФАС выявила 36 нарушений в 13 регионах при установлении тарифов для ГУПов и МУПов в сфере ЖКХ. Как cообщает пресс-служба ФАС России, нарушения выявлены в Липецкой, Архангельской, Ивановской, Калужской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Челябинской областях, Республике Саха (Якутия), Забайкальском крае.



Тарифные органы этих субъектов незаконно включили в тарифы унитарных предприятий расчетную предпринимательскую прибыль. А законодательством в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения запрещены такие действия.



После проведения контрольно-надзорных действий со стороны антимонопольного ведомства 11 регионов (в том числе и Липецкая область) самостоятельно устранили нарушения.