Парки города обрабатывают от распространения нежелательных растений

В Нижнем парке возле мостика, который находится рядом с памятником Народовольцам, появились таблички с предупреждением: «Осторожно, растения обработаны химиками».Как выяснилось, дирекция «Культурных пространств Липецка» периодически проводит обработку парков от нежелательной древесно-кустарниковой растительности с применением гербицидов. Делается это рано утром, с 03:30 до 06:00, когда в парках нет посетителей.«Гербицид (глифосат), после обработки, не представляет опасности для посетителей, но для предупреждения мы оповещаем горожан и отмечаем места обработки. Срок впитывания растением средства один-два дня», — рассказали в дирекции.Дополнительных денег на эти работы из бюджета Липецка не выделяется, МАУК оплачивает обработку за счет внутреннего бюджета по договорам, заключенным со специалистами, имеющими соответствующие лицензии и сертификаты.