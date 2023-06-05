Общество

сегодня, 17:30

Парки города обрабатывают от распространения нежелательных растений

234
#парки #химикаты
1
Парки города обрабатывают от распространения нежелательных растений
В Нижнем парке возле мостика, который находится рядом с памятником Народовольцам, появились таблички с предупреждением: «Осторожно, растения обработаны химиками».



Как выяснилось, дирекция «Культурных пространств Липецка» периодически проводит обработку парков от нежелательной древесно-кустарниковой растительности с применением гербицидов. Делается это рано утром, с 03:30 до 06:00, когда в парках нет посетителей.

«Гербицид (глифосат), после обработки, не представляет опасности для посетителей, но для предупреждения мы оповещаем горожан и отмечаем места обработки. Срок впитывания растением средства один-два дня», — рассказали в дирекции.

Дополнительных денег на эти работы из бюджета Липецка не выделяется, МАУК оплачивает обработку за счет внутреннего бюджета по договорам, заключенным со специалистами, имеющими соответствующие лицензии и сертификаты.
234
#парки #химикаты
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
69
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

В зоопарке отключат холодную воду из-за ремонтных работ на сетях
#отключения
1
В зоопарке отключат холодную воду из-за ремонтных работ на сетях

сегодня, 17:32

Общество
#Поехали_экологично: в Липецке на маршруты выходят 46 новых автобусов
#общественный транспорт #экология
9
#Поехали_экологично: в Липецке на маршруты выходят 46 новых автобусов

сегодня, 17:05

Общество
В Липецке ремонтируют памятник военному летчику
#памятник #ремонт
2
В Липецке ремонтируют памятник военному летчику

сегодня, 16:24

Общество
Шары над городом: разве полеты не запрещены?
#воздушные шары
16
Шары над городом: разве полеты не запрещены?

сегодня, 15:58

Общество
В мэрии Липецка опровергли сообщения о гаражных дверях серого цвета
#гаражи
5
В мэрии Липецка опровергли сообщения о гаражных дверях серого цвета

сегодня, 15:08

Общество
В Елецком районе прекращают работу автобусные маршруты №№415 и 416
#общественный транспорт
2
В Елецком районе прекращают работу автобусные маршруты №№415 и 416

сегодня, 14:33

Общество