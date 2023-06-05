В Липецке разыскивают подозреваемых в магазинной и квартирной кражах

Из салона салона сотовой связи исчез смартфон, из квартиры — телевизор и телефон.

Полицейские устанавливают личности подозреваемых в кражах.Мужчина на видео ниже подозревается в краже 6 мая из салона сотовой связи на проспекте Победы,2 мобильного телефона. Его приметы: на вид 50-60 лет, плотного телосложения, рост 160-170 см. Был одет в куртку бежевого цвета до колен, черные туфли, на голове кепка черного цвета.Человек на этой фотографии проходит подозреваемым по делу о квартирной краже: 18 мая из квартиры дома №21 по проспекту Победы были украдены телевизор и сотовый телефон.Приметы подозреваемого: на вид 35-40 лет, среднего телосложения, рост 175-180 см. Был одет в черные спортивные штаны с белой вставкой сбоку, черную спортивную куртку с белой вставкой на груди.«Информацию о разыскиваемых лицах можно конфиденциально сообщить в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Липецку, расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Доватора, д.14 или по телефону дежурной части 8 (4742) 46-11-66, 8 (4742) 41-15-57, 02 или 112», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.