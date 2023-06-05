Происшествия

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В Липецке разыскивают подозреваемых в магазинной и квартирной кражах

6 1257
#кража
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В Липецке разыскивают подозреваемых в магазинной и квартирной кражах

Из салона салона сотовой связи исчез смартфон, из квартиры —  телевизор и телефон.

Полицейские устанавливают личности подозреваемых в кражах.

Мужчина на видео ниже подозревается в краже 6 мая из салона сотовой связи на проспекте Победы,2 мобильного телефона. Его приметы: на вид 50-60 лет, плотного телосложения, рост 160-170 см. Был одет в куртку бежевого цвета до колен, черные туфли, на голове кепка черного цвета.


Человек на этой фотографии проходит подозреваемым по делу о квартирной краже: 18 мая из квартиры дома №21 по проспекту Победы были украдены  телевизор и сотовый телефон.

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Приметы подозреваемого: на вид 35-40 лет, среднего телосложения, рост 175-180 см. Был одет в черные спортивные штаны с белой вставкой сбоку, черную спортивную куртку с белой вставкой на груди.

«Информацию о разыскиваемых лицах можно конфиденциально сообщить в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Липецку, расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Доватора, д.14 или по телефону дежурной части 8 (4742) 46-11-66, 8 (4742) 41-15-57, 02 или 112», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
6 1257
#кража
2

Комментарии (6)

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Гость

13 минут назад
Старики - разбойники...
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Koммунист

13 минут назад
Девяностые, девяностые скоро покажутся благополучным временем
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А потом что?

24 минуты назад
Органы правопорядка попросят их задержать, а потом оформить и допросить, а потом посадить???? Даже не смешно. Зато наверное зарплату они получать любят больше всего.
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Девяностые

33 минуты назад
возвращаются?
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Сергей

33 минуты назад
С нас берут налоги из которых платится заработанная плата полиции. Пора начинать работать ребята. Пора.
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?

41 минуту назад
Есть видео, а полиция не может найти?
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