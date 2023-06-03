В России

8 минут назад

Анонсировано возрождение выпуска автомобиля «Волга»

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"Группа ГАЗ" планирует возродить выпуск автомобиля "Волга" к лету 2024 года, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости. При этом возобновление производства этой модели обсуждается на условиях привлечения технологического партнера.

«Думаю, что потребуется время, коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то восемь-девять месяцев… В ближайшее время они планируют определиться с технологическим партнером. К следующему лету, я думаю», – приводят информационные агентства его слова.

Как подчеркнул Мантуров, контрольным технологическим партнером станет российская компания.

Новая «Волга» будет автомобилем представительского класса, которая не будет уступать по качеству современным иномаркам.


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