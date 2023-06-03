Завтра днем в Липецкой области прекратятся дожди и похолодает

4 июня Липецкая область окажется в тыловой части циклона – ночью пройдут небольшие кратковременные дожди. 5 и 6 июня с ростом атмосферного давления дожди прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 12-14 градусов тепла, что на 3-5 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +2 до +7 градусов, днем температура составит от +16 до +21 градусов.

В Липецке переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +3 до +5 градусов, днем она составит от +18 до +20 градусов.

День 4 июня стал самым теплым в Липецке в 2006 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 2 градуса тепла.