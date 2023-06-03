сегодня, 13:09
На Липецк надвигается гроза
Во время ненастья возможно резкое усиление ветра.
Управление ГО и ЧС предупреждает, что в ближайшие 2-4 часа в Липецке возможна гроза.
Но это не единственная напасть на липчан. Во время ненастья поднимется сильный ветер, отдельные порывы которого будут достигать 18 метров в секунду.
По возможности в это время липчанам лучше сидеть дома. Категорически не рекомендуется выпускать на улицу маленьких детей, мелких домашних животных.
КвадраБот Максим
Ужас
Animal planet.
Анатолий
Свет зачем отключили?
valerafromsplus
++
Админ группы
город 48
написали