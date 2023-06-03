Погода в Липецке

сегодня, 13:09

На Липецк надвигается гроза

12 1182
#Гроза #ненастье #ветер #непогода
1
На Липецк надвигается гроза

Во время ненастья возможно резкое усиление ветра.

Управление ГО и ЧС предупреждает, что в ближайшие 2-4 часа в Липецке возможна гроза.

Но это не единственная напасть на липчан. Во время ненастья поднимется сильный ветер, отдельные порывы которого будут достигать 18 метров в секунду.

По возможности в это время липчанам лучше сидеть дома. Категорически не рекомендуется выпускать на улицу маленьких детей, мелких домашних животных.

12 1182
#Гроза #ненастье #ветер #непогода
1

Комментарии (12)

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КвадраБот Максим

23 минуты назад
Лучше бы снег выпал , да морозы ударили бы под тридцать !!
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Ужас

28 минут назад
Пару раз капнет и всё
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Animal planet.

30 минут назад
Анатолий, прям ногами идёт по районам?
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Анатолий

33 минуты назад
Гроза идёт по районам. Сейчас подошла к Педуниверситету.
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Свет зачем отключили?

36 минут назад
По расписанию опять?
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valerafromsplus

44 минуты назад
"Из Липецка уходит гроза"))
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++

52 минуты назад
У нас было)))
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Админ группы

55 минут назад
Только проснулся просто)
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город 48

59 минут назад
вы как всегда в своем амплуа
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написали

сегодня, 13:20
когда уже борода)))
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