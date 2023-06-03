На Липецк надвигается гроза

Во время ненастья возможно резкое усиление ветра.

Управление ГО и ЧС предупреждает, что в ближайшие 2-4 часа в Липецке возможна гроза.

Но это не единственная напасть на липчан. Во время ненастья поднимется сильный ветер, отдельные порывы которого будут достигать 18 метров в секунду.

По возможности в это время липчанам лучше сидеть дома. Категорически не рекомендуется выпускать на улицу маленьких детей, мелких домашних животных.