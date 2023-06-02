Атмосферный фронт принесет в Липецкую область дожди

3 июня через территорию Липецкой области с юго-запада на северо-восток будет перемещаться атмосферный фронт атлантического циклона, пройдут кратковременные дожди, днем с грозами и ветром до 15-18 м/с.

4 июня Липецкая область окажется в тыловой части этого циклона кратковременные дожди пройдут лишь местами. 5 июня с ростом атмосферного давления дожди прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят: 3 июня – 18-19 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы, 4 и 5 июня – 12-14 градусов тепла, что на 4-5 градусов ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек, при грозах порывы до 15-18 м/сек. Ночью будет от +10 до +15 градусов, днем температура воздуха составит от +22 до +27 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Температура ночью будет от +12 до +14 градусов, днем — от +24 до +26 градусов.



День 3 июня стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1916 году – 1 градус тепла.



