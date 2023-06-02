Лето только началось, а в Липецке уже фактически отремонтированы 11 дорог

В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства довольны взятыми подрядчиками темпами: сейчас в работе трех организаций — сразу 17 объектов улично-дорожной сети.

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К 31 августа трем подрядчикам мэрии («Инфинити Групп», «СДК» и МБУ «Управление благоустройства Липецка») по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» нужно обновить 38 дорог общей длиной 39 километров. На это выделены 1,1 млрд рублей. Примечательно, что шесть объектов улично-дорожной сети из этого пакета опережающими темпами компания «Инфинити Групп» отремонтировала еще осенью: улицы 8 Марта, Амурскую, Меркулова, Политехническую, Неделина — между улицами Папина и Циолковского, проезд Хохломской на Сырском Руднике. Сейчас, по словам председателя городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павла Звонарева, ремонты ведутся сразу по 17 адресам.Сегодня вице-мэр Липецка Николай Дергунов проверил ход работ на трех дорогах с разной степенью готовности. Первым адресом стала улица Семашко.Ремонт улицы длиной 730 метров «Инфинити Групп» начала 30 мая. На обновление улицы Семашко выделено 26,5 млн рублей.Сейчас рабочие разбирают старые бордюры, завозят песок и занимаются иной подготовительной работой. Заместитель директора компании по строительству Максим Колпаков сообщил Николаю Дергунову, что на улице под замену попадут 2,5 километра бордюров и более 4 тысяч кв.м. пешеходных дорожек. С самой дороги фрезой снимут изношенный слой асфальта, а на подготовленное основание накатают два новых, при этом верхний слой этого пирога будет из асфальтобетона марки ЩМА-20. Этот материал в отличие от иных марок асфальтобетона отличается высокой устойчивостью к деформациям из-за значительного содержания гранитного щебня и синтетических стабилизирующих добавок.По муниципальному контракту фирма дает четырехлетнюю гарантию на такой асфальт. Но если асфальтобетонная смесь качественная, а ее укладка проводится по технологии, то покрытие с использованием ЩМА может без ремонта прослужить и десять лет. Именно такого подхода к работе потребовал Николай Дергунов от руководителя заказчика, начальника УГС Липецка Виталия Лесных, и от куратора дорожных ремонтов, председателя городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павла Звонарева. Особое внимание вице-мэр попросил обращать на стыки и примыкания нового покрытия пешеходных зон и дорог с теми участками улично-дорожной сети, которые в ремонты не попали, а также на пешеходные переходы, которыми будут пользоваться маломобильные люди: пожилые, инвалиды, мамы с детскими колясками.На улице Горького ремонт близится к концу: «Инфинити Групп» уже выполнила 75% работ по контракту стоимостью 45,1 млн рублей. На улице длиной 1,2 километра строителям осталось уложить асфальт на тротуары, нанести на дорогу первый, нижний слой асфальта.— Мне и моим соседям мешает шум от этих работ! — обратилась с жалобой к Николаю Дергунову старшая по дому №65 по улице Первомайской.Вице-мэр попросил у женщины прощения за причиняемые неудобства, но попросил потерпеть еще немного: еще несколько дней — и большой дорожный ремонт закончится.— По улице Горького ездит много машин. Наверное, поэтому ГИБДД не разрешило перекрыть дорогу на ремонт, и строители вынужденно работают ночами. Если бы дорога была перекрыта, то асфальт бы на вашей улице уложили быстрее, — объясняет женщине позицию мэрии Николай Дергунов.Кажется, полученным ответом та удовлетворена. На улице Горького трудится много людей и техники. Даже непосвященному в тонкости дорожных работ ясно, что скоро тут все закончится.А вот жителям улицы Зои Космодемьянской еще только предстоит понять, что такое дорожный ремонт. Это — важнейшая магистраль, которая связывает Липецк и Грязи. К сожалению, мэрия в силу ряда причин отказалась от ее расширения. Поэтому тут и без ремонта в утренние и вечерние часы пик машинам не разогнаться. Чтобы не усугублять и без того напряженную ситуацию, решено почти все работы проводить ночью (кроме асфальтирования остановок).Длина улицы — почти 3,5 километра. Ее ремонт станет самым дорогим по нацпроекту «БКД» этого года — 130,8 млн рублей. Площадь дороги, которую уже начали фрезеровать, — 36 тысяч квадратных метров. Для примера возьмем площадь стандартного футбольного поля — 7 140 кв.м. Рабочим, выходит, нужно будет закатать под два слоя асфальта, пять футбольных полей! Кстати, есть большая вероятность, что на некоторых остановках на этой улице появятся новые павильоны.— Еще раз напоминаю: к 1 сентября все ремонты дорог в Липецке по нацпроекту должны быть завершены! — сказал вице-мэр Николай Дергунов.Его подчиненные не краснели. Взятыми подрядчиками темпами работ в профильном департаменте мэрии довольны. Де-факто с учетом ремонтов прошлой осенью новый асфальт уже уложен на 11 дорогах города. На них нужно нанести разметку и установить новые знаки, и де-юре можно закрывать контракт. Еще на четырех улицах на дороги укатан первый выравнивающий слой асфальта, на восьми – пока выполняют демонтаж. По словам Павла Звонарева, еще на 12 объектов улично-дорожной сети строители выйдут в середине июня, а на три последние — в середине июля.