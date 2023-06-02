Общество

59 минут назад

Лето только началось, а в Липецке уже фактически отремонтированы 11 дорог

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#ремонт дорог
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Лето только началось, а в Липецке уже фактически отремонтированы 11 дорог

В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства довольны взятыми подрядчиками темпами: сейчас в работе трех организаций — сразу 17 объектов улично-дорожной сети.

К 31 августа трем подрядчикам мэрии («Инфинити Групп», «СДК» и МБУ «Управление благоустройства Липецка») по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» нужно обновить 38 дорог общей длиной 39 километров. На это выделены 1,1 млрд рублей. Примечательно, что шесть объектов улично-дорожной сети из этого пакета опережающими темпами компания «Инфинити Групп» отремонтировала еще осенью: улицы 8 Марта, Амурскую, Меркулова, Политехническую, Неделина — между улицами Папина и Циолковского, проезд Хохломской на Сырском Руднике. Сейчас, по словам председателя городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павла Звонарева, ремонты ведутся сразу по 17 адресам.

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Сегодня вице-мэр Липецка Николай Дергунов проверил ход работ на трех дорогах с разной степенью готовности. Первым адресом стала улица Семашко.

Ремонт улицы длиной 730 метров «Инфинити Групп» начала 30 мая. На обновление улицы Семашко выделено 26,5 млн рублей.

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Сейчас рабочие разбирают старые бордюры, завозят песок и занимаются иной подготовительной работой. Заместитель директора компании по строительству Максим Колпаков сообщил Николаю Дергунову, что на улице под замену попадут 2,5 километра бордюров и более 4 тысяч кв.м. пешеходных дорожек. С самой дороги фрезой снимут изношенный слой асфальта, а на подготовленное основание накатают два новых, при этом верхний слой этого пирога будет из асфальтобетона марки ЩМА-20. Этот материал в отличие от иных марок асфальтобетона отличается высокой устойчивостью к деформациям из-за значительного содержания гранитного щебня и синтетических стабилизирующих добавок.

По муниципальному контракту фирма дает четырехлетнюю гарантию на такой асфальт. Но если асфальтобетонная смесь качественная, а ее укладка проводится по технологии, то покрытие с использованием ЩМА может без ремонта прослужить и десять лет. Именно такого подхода к работе потребовал Николай Дергунов от руководителя заказчика, начальника УГС Липецка Виталия Лесных, и от куратора дорожных ремонтов, председателя городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павла Звонарева. Особое внимание вице-мэр попросил обращать на стыки и примыкания нового покрытия пешеходных зон и дорог с теми участками улично-дорожной сети, которые в ремонты не попали, а также на пешеходные переходы, которыми будут пользоваться маломобильные люди: пожилые, инвалиды, мамы с детскими колясками.

На улице Горького ремонт близится к концу: «Инфинити Групп» уже выполнила 75% работ по контракту стоимостью 45,1 млн рублей. На улице длиной 1,2 километра строителям осталось уложить асфальт на тротуары, нанести на дорогу первый, нижний слой асфальта.

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— Мне и моим соседям мешает шум от этих работ! — обратилась с жалобой к Николаю Дергунову старшая по дому №65 по улице Первомайской.

Вице-мэр попросил у женщины прощения за причиняемые неудобства, но попросил потерпеть еще немного: еще несколько дней — и большой дорожный ремонт закончится.

— По улице Горького ездит много машин. Наверное, поэтому ГИБДД не разрешило перекрыть дорогу на ремонт, и строители вынужденно работают ночами. Если бы дорога была перекрыта, то асфальт бы на вашей улице уложили быстрее, — объясняет женщине позицию мэрии Николай Дергунов.

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Кажется, полученным ответом та удовлетворена. На улице Горького трудится много людей и техники. Даже непосвященному в тонкости дорожных работ ясно, что скоро тут все закончится.

А вот жителям улицы Зои Космодемьянской еще только предстоит понять, что такое дорожный ремонт. Это — важнейшая магистраль, которая связывает Липецк и Грязи. К сожалению, мэрия в силу ряда причин отказалась от ее расширения. Поэтому тут и без ремонта в утренние и вечерние часы пик машинам не разогнаться. Чтобы не усугублять и без того напряженную ситуацию, решено почти все работы проводить ночью (кроме асфальтирования остановок).

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Длина улицы — почти 3,5 километра. Ее ремонт станет самым дорогим по нацпроекту «БКД» этого года — 130,8 млн рублей. Площадь дороги, которую уже начали фрезеровать, — 36 тысяч квадратных метров. Для примера возьмем площадь стандартного футбольного поля — 7 140 кв.м. Рабочим, выходит, нужно будет закатать под два слоя асфальта, пять футбольных полей! Кстати, есть большая вероятность, что на некоторых остановках на этой улице появятся новые павильоны.

— Еще раз напоминаю: к 1 сентября все ремонты дорог в Липецке по нацпроекту должны быть завершены! — сказал вице-мэр Николай Дергунов.

Его подчиненные не краснели. Взятыми подрядчиками темпами работ в профильном департаменте мэрии довольны. Де-факто с учетом ремонтов прошлой осенью новый асфальт уже уложен на 11 дорогах города. На них нужно нанести разметку и установить новые знаки, и де-юре можно закрывать контракт. Еще на четырех улицах на дороги укатан первый выравнивающий слой асфальта, на восьми – пока выполняют демонтаж. По словам Павла Звонарева, еще на 12 объектов улично-дорожной сети строители выйдут в середине июня, а на три последние — в середине июля.
3 247
#ремонт дорог
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Комментарии (3)

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Тяп ляп и готово.

39 минут назад
На на дороге горького обратите внимание на вышедший шов. Или и так сойдёт? Люки закатали даже не выровнели, а сейчас дыры.
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Вася

42 минуты назад
Спешка нужна при ловле блох. Ну и перекопали, похоже, больше чем отремонтировали.
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Читатель

51 минуту назад
На улице 8 Марта на участке от Ворошилова до Горького уже появился шов.
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