Ягудин, Тарханов и Хохлов аплодировали незрячим липецким футболисткам

Наша команда стала одним из открытий «Стальной воли».

Женская сборная Липецкой области по мини-футболу среди слепых выступила в фестивале Российского футбольного Союза «Стальная воля» в Сочи.

Как рассказал GOROD48 главный тренер липчанок Алексей Щекочихин, наши девчата провели три матча с одним и тем же соперником, но считающимся одним из сильнейших в стране – сборной Москвы. Результаты – поражение 0:2 и две нулевые ничьи.

- В первом матче притирались друг к другу, многое не получалось, - говорит Щекочихин, - А затем играли всё лучше и лучше. Третью встречу, несмотря на итоговые 0:0, даже назову матчем неиспользованных возможностей с нашей стороны. Возможно, если бы не травма одного из наших ведущих игроков студентки ЛГПУ Марины Гревцевой, мы смогли бы дожать соперниц.

Команд среди слепых в России не так много, особенно женских. Поэтому пользой для липчан стала сама возможность получение игровой практики. А победы ещё придут.



В Сочи липецких дебютанток усилили две девушки из Краснодара.



В фестивале «Стальная воля» проводились соревнования в нескольких категориях: среди глухих, людей с ДЦП, инвалидов-ампутантов и т.д. А ещё в пансионате «Сириус» было много почетных гостей. На церемонии награждения незрячих футболисток, например, присутствовал олимпийский чемпион-2002 и 4-кратный чемпион мира по фигурному катанию Алексея Ягудин (на верхнем фото третий справа).

Мастер-классы проводили знаменитые футболисты и тренеры, в частности, Александр Тарханов и чемпион России-2003 в составе столичного «Локомотива», а ныне тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов.

Щекочихин с Тархановым (слева) и Хохловым (справа)



Хохлова липчанин Алексей Щекочихин про своего одноклассника Романа Субботина – помнит ли знаменитость парня из Липецка, с которым они в своё время защищали цвета юношеской сборной СССР? Дмитрий не просто вспомнил товарища детства из «Металлурга», но они тут же созвонились и тепло пообщались несколько минут.

Футбол слепых в Липецке появился недавно, благодаря энтузиазму Алексея Щекочихина. В итоге заслуги нашего земляка в Сочи оценили по достоинству – Щекочихина пригласили на стажировку в сборную России среди слепых.

Футбол незрячих имеет свои особенности. Мяч обвешан колокольчиками, инвалиды ориентируются на слух. За воротами сидит специальный человек, который голосом подсказывает, где находится тот или иной угол. Одно из ключевых правил: если незрячий игрок собирается пойти в отбор, он должен голосом обозначить своё присутствие, чтобы игроки не столкнулись и не получили травмы.