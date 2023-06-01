Альфа-Банк открывает в Ельце офис будущего — с системой распознавания лиц, без бумаг и стоек сотрудников

1 июля Альфа-Банк презентует в Ельце инновационный phygital-офис.

Здесь необычно всё: от дизайна помещения до манеры обслуживания клиентов. Забудьте по талоны и очереди, даже электронные — садитесь на удобное кресло за столик, как в кафе, и уже через пару минут к вам подойдёт сотрудник банка, который поможет решить любые вопросы.

Это ужё 240-й офис будущего в стране и шестой в Липецкой области. Расположен он на улице Мира, 133.

Как теперь выглядят офисы





Такой офис — это сочетание физических (physical) и цифровых (digital) каналов, которые позволяют быстро легко и комфортно получить интересующую банковскую услугу.

Phygital-офисы меняют представление о том, как должен выглядеть и работать современный банк. Заходя в такое отделение, клиент попадает в открытое, комфортное и безбарьерное пространство. Здесь играет приятная музыка, нет стоек, окошек, линей бумаги, компьютеров и проводов.

— Еще к нам можно приходить с собаками, кошками. Клиенты приходили даже с экзотическими питомцами, — рассказывают представители кредитной организации.

Как работает phygital-пространство





— Связка цифрового и физического пространства как раз дает уникальный клиентский опыт. Формат сильно отличается от ретро-стандарта с окошками и талончиками, — констатируют в Альфа-Банке.

Окошек и талончиков здесь просто нет. Соответственно, нет и очередей, больше не нужно переминаться с ноги на ногу в ожидании, когда освободиться сотрудник банка и обратит внимание для вас.

Всё, что нужно сделать клиенту – выбрать удобное место для общения с представителем банка, расположившись на любом понравившемся мягком кресле или за столиком с зарядкой для смартфона.

Присядем у окна? Круглый столик, уютные кресла, суматоха большого города за стеклом и теплая атмосфера внутри. Мы в кафе или в офисе банка? Какая разница, если все вопросы можно решить за чашкой капучино. Или сядем в центре. Деловая обстановка и ничего лишнего — как мы привыкли. Подходит для структурного общения с глазу на глаз.

Сотрудники банка работают с ноутбуками или планшетами: они не привязаны к одному месту, сами к вам подойдут.

При этом phygital-офисы полностью универсальны. Вне зависимости от того, пришел в банк розничный клиент или корпоративный, он может получить здесь весь спектр услуг, чаще всего — у одного сотрудника.





— Офис Альфа-Банка в Ельце мы открыли в феврале и видим интерес жителей к продуктам банка. Клиенты приятно удивлены интерьеру, общением с сотрудниками, и самим phygital-офисом. Ведь не вы идете к стойке, а сотрудник идет к вам, а в это время клиент располагается за столиком как в кафе. Уверена, что жители оценят такой подход и станут клиентами нашего банка, ведь мы предлагаем лучшее на банковском рынке и высокий сервис банковского обслуживания, — считает руководитель отделения Альфа-Банка Евгения Костяева.

Документы «в облаке»

Уже подмечено, что в офисах нового поколения скорость работы выросла в два-три раза. Ведь теперь сотрудники уделяют гораздо больше времени общению с клиентами и лучше выявляют его потребности.

— В мобильном приложении банка можно оценить загруженность отделения и назначить время визита. Кроме того, компания отказалась от использования бумаги в рhygital-офисе — все документы подписываются и хранятся в смартфоне, — объяснили в Альфа-Банке.

Документы отправляются в облако, в приложение смартфона, вам на почту — как удобно. В phygital-офисе отказались от избытка бумаг. Для вас это удобно, ведь не тратится время на распечатку, а нужные данные всегда под рукой, а не в другой сумке или папке, которую можно забыть в автобусе такси.

В Альфа-Банке убеждены, что именно за такими офисами будущее. Где нет лишней волокиты, бумаг, всё максимально технологично, а в центре не просто цифры, а человек и общение с ним.

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