Льготники получат счета за ЖКХ со «скидкой» до 50%

Государство будет компенсировать плату за ЖКУ напрямую ресурсоснабжающим организациям (РСО), а не гражданам, как сейчас. Об этом сообщили «Известиям» в Минстрое. Правило вступит в силу не ранее 2024 года.

Для этих целей появится так называемый электронный домен «ЖКХ и городская среда», где соберут различные сервисы этой сферы. Субсидии будут выдаваться в виде электронного сертификата.



В частности, в Минстрое «Известиям» сообщили, что с учетом соблюдения принципа адресности расходования бюджетных средств предполагается, что гражданин, получающий меру поддержки от государства, будет оплачивать услуги на 30-50% меньше их стоимости (в зависимости от льготной категории).



Указанная разница будет подтверждаться именным электронным сертификатом и при осуществлении оплаты попадать в реестр для последующего взаиморасчета государства с поставщиком услуги.



Это будет способствовать собираемости и сокращению задолженности за жилищно-коммунальные услуги, подчеркнули в Минстрое.



Это долгожданная цифровизация отрасли ЖКХ, что в том числе приведет и к упрощению в получения помощи от государства, сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.



