Скрытые вейпы, освобождение от НДФЛ, и отказ от биометрии – законы, которые вступают в силу в июне

Семьи с двумя детьми и более освободят от уплаты НДФЛ при продаже квартиры или дома и земельного участка. Через МФЦ можно отказаться от сбора биометрических персональных данных. Вейпы и кальяны запретят выкладывать на открытые прилавки. GOROD48 представляет обзор основных законов, которые вступают в силу в июне.





НДФЛ в первую очередь будут зачислять в региональные бюджеты



НДФЛ, который является основным источником налоговых доходов большинства территорий, в первоочередном порядке будут списывать с единого налогового платежа в региональные бюджеты - новый порядок вступил в силу 29 мая. При поступлении платежных средств, перечисленных налогоплательщиком в качестве единого налогового платежа по новому порядку сначала будут зачисляться недоимка и текущая обязанность по НДФЛ, затем налоговые обязательства по иным налогам и взносам, а далее пени, проценты и штрафы. Таким образом закон обеспечит своевременное поступление средств в региональные и местные бюджеты, позволит избегать кассовых разрывов. Регионы смогут более стабильно и равномерно финансировать свои расходные обязательства.

Семьи с детьми освободят от уплаты НДФЛ при продаже земли

Эта норма также начала действовать 29 мая. Поправки в Налоговый кодекс освобождают семьи с двумя и более детьми от налога на доходы физических лиц при продаже земли и хозяйственных построек на ней, если средства пойдут на улучшение жилищных условий. С 2021 года уже действует норма, согласно которой от НДФЛ при продаже квартиры или дома освобождаются семьи с двумя и более детьми, если они в этом же году направили средства на улучшение жилищных условий. Новые поправки дополняют эту льготу – семьи теперь не будут платить налог и при продаже земельного участка, на котором расположены проданный дом и хозяйственные постройки. Однако земельный участок, жилое помещение, хозяйственные строения и (или) сооружения должны быть проданы одновременно. Кроме того, законом субъекта Российской Федерации может быть установлен предельный размер площади земельного участка, доходы от продажи которого освобождаются от налогообложения.

Отказаться от сдачи биометрии можно через МФЦ

С 1 июня можно отказаться от сбора и размещения их биометрических персональных данных в системе для идентификации или аутентификации либо отозвать ранее представленный отказ - вступает в силу ряд положений закона об идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных. Эту процедуру можно будет пройти в отделениях МФЦ при личном присутствии заявителя. После обращения посетителя МФЦ в течение одного календарного дня должен направить оператору единой биометрической системы полученный отказ или отзыв отказа. Использование единой биометрической системы (ЕБС) позволяет проводить идентификацию физических лиц при их проходе на территории некоторых организаций. Речь идет про предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также о субъектах так называемой критической инфраструктуры. По общему правилу обработка биометрических персональных данных вне ЕБС запрещена.

Вейпы и кальяны уберут с открытых прилавков

1 июня вводятся дополнительные ограничения на торговлю кальянами и устройствами для потребления никотинсодержащей продукции. Торговать ими можно только в магазинах и павильонах. Запрещена продажа на ярмарках, выставках, в режиме дистанционной торговли и через автоматы. Кальяны и устройства для потребления никотинсодержащей продукции уберут из открытой выкладки в торговых объектах, как это уже сделано с традиционными сигаретами. Продавцы теперь будут показывать их по запросу покупателя. Также под запретительные меры попала продажа безникотиновых вейпов несовершеннолетним.

Общественный контроль над содержанием заключенных усилят

С 4 июня расширяется перечень организаций, которые могут направлять своих представителей в общественные наблюдательные комиссии (ОНК), которые следят за соблюдением прав осужденных. Теперь войти в ОНК смогут представители правозащитных организаций, союзов, ассоциаций, фондов, автономных некоммерческих организаций. Закреплено, что общественные наблюдательные комиссии действуют независимо от органов госвласти и местного самоуправления.

Самозанятые смогут регистрировать товарные знаки

С 29 июня физические лица получат право регистрировать собственные товарные знаки – вступают в силу изменения в четвертую часть Гражданского кодекса РФ, которые были разработаны в рамках дорожной карты «Трансформации делового климата» в сфере интеллектуальной собственности. Товарный знак, который обозначает продукт, услугу или компанию чаще всего является словом, логотипом, доменным именем или слоганом. Так, сейчас товарным знаком могут обладать только юридические лица или индивидуальные предприниматели (ИП). Однако отдельными видами предпринимательской деятельности люди могут заниматься и без регистрации в качестве ИП. Регистрация собственного товарного знака позволит предложить продукцию, бренд которой юридически защищен от претензий третьих лиц и защищать свои интеллектуальные права. Разработчики предполагают, что в первую очередь правом будут пользоваться самозанятые и люди, оказывающие услуги по гражданско-правовым договорам.