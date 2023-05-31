Происшествия

сегодня, 19:08

Липчанина будут судить за оставшиеся после смерти матери таблетки

15 1382
#наркотики
2
Липчанина будут судить за оставшиеся после смерти матери таблетки

За 10 таблеток с морфином мужчине грозит до трёх лет лишения свободы. 

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном хранении лекарства, содержащего наркотик.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, обвиняемый после смерти матери в 2021 году не сдал неиспользованный женщиной наркотический препарат, который та принимала по рецепту врача. У мужчины остались 10 таблеток, содержащих в совём составе 0,15 грамма морфина.

Следствие полагает, что морфин мужчина хранил для личного потребления, а по приказу Минздрава он должен был сдать его в медицинское учреждение. В результате таблетки изъяли полицейские.

Теперь липчанину грозит до трёх лет лишения свободы.
15 1382
#наркотики
2

Комментарии (15)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

фауст

7 минут назад
девять заповедей вроде не нарушил..., а три года грозит..
ответить

Коммунист

17 минут назад
ded, так работает демократия.
ответить

Юрист

18 минут назад
Жорж, тебя уже отдавали? Это заметно.
ответить

Елена

20 минут назад
Жесть не ужели за это можно сесть?
ответить

Алексей Гутовский

21 минуту назад
Например, Моя бы бабушка умерла, а у меня остались эти таблетки. Я бы, не задумываясь, выкинул бы их в мусорку.
ответить

Жорж

23 минуты назад
Юрист, а тебя в Африке крокодилам отдали бы на завтрак!!!
ответить

ded

24 минуты назад
утаил 10 таблеток с морфином - изволь отсидеть трёшку! Обворовал государство на сотни лямов - 80тыс штрафа и свободен .. ну не звездец ли ??
ответить

(

24 минуты назад
Вася, врачи и медсестры, которые выписывают рецепты, всегда каждый раз говорят что с ними нужно сделать. И участковый когда приезжает сразу спрашивает и составляет протокол.
ответить

Юрист

28 минут назад
В Сингапуре и ОАЭ на пожизненное присел бы.
ответить

Логика

29 минут назад
Ну, кто, кто... Соседи с "активной гражданской позицией"..
ответить
Еще комментарии
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
62
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

Ельчанина ограбили по пути из пивбара
#грабёж
2
Ельчанина ограбили по пути из пивбара

сегодня, 16:58

Происшествия
53-летний житель села Боринское отправился на 6 лет в колонию за смертельное избиение гостя
#конфликт #побои
1
53-летний житель села Боринское отправился на 6 лет в колонию за смертельное избиение гостя

сегодня, 16:19

Происшествия
Москвич заплатил 40 000 рублей за сбитую в Липецкой области косулю
#животные
8
Москвич заплатил 40 000 рублей за сбитую в Липецкой области косулю

сегодня, 15:55

Происшествия
Обвиняемому в жестоком убийстве из-за ревности усманцу продлили арест
#убийство
Обвиняемому в жестоком убийстве из-за ревности усманцу продлили арест

сегодня, 15:44

Происшествия
18-летнего усманца поймали с наркотиками при проведении «контрольной закупки»
#наркотики
1
18-летнего усманца поймали с наркотиками при проведении «контрольной закупки»

сегодня, 15:31

Происшествия
Крышу «Наполеона» на 50 лет НЛМК облюбовали подростки, скоро на стройке усилят охрану
#долгострой #дети
9
Крышу «Наполеона» на 50 лет НЛМК облюбовали подростки, скоро на стройке усилят охрану

сегодня, 14:25

Происшествия