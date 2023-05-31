Липчанина будут судить за оставшиеся после смерти матери таблетки

За 10 таблеток с морфином мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном хранении лекарства, содержащего наркотик.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, обвиняемый после смерти матери в 2021 году не сдал неиспользованный женщиной наркотический препарат, который та принимала по рецепту врача. У мужчины остались 10 таблеток, содержащих в совём составе 0,15 грамма морфина.



Следствие полагает, что морфин мужчина хранил для личного потребления, а по приказу Минздрава он должен был сдать его в медицинское учреждение. В результате таблетки изъяли полицейские.



Теперь липчанину грозит до трёх лет лишения свободы.

