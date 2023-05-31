Управляющая компания собирала деньги с жильцов ещё два года после лишения её лицензии

Жильцам вернули деньги.

В Долгоруковском районе проверили управляющую компанию ООО «Сервис Долгоруково», которая занималась деятельностью по управлению многоквартирными домами с 2019 года.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в 2020-м году решением Госжилинспекции управляющая компания была лишена лицензии, но с 2020 по 2022 годы она продолжила собирать деньги с жильцов одного из домов и рассылать платёжки. В результате был причинён ущерб на сумму более 150 тысяч рублей.



Материалы проверки были переданы в следственные органы, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».



По представлению прокуратуры жильцам вернули деньги.