Общество

19 минут назад

Управляющая компания собирала деньги с жильцов ещё два года после лишения её лицензии

303
#ЖКХ
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Управляющая компания собирала деньги с жильцов ещё два года после лишения её лицензии

Жильцам вернули деньги.

В Долгоруковском районе проверили управляющую компанию ООО «Сервис Долгоруково», которая занималась деятельностью по управлению многоквартирными домами с 2019 года.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в 2020-м году решением Госжилинспекции управляющая компания была лишена лицензии, но с 2020 по 2022 годы она продолжила собирать деньги с жильцов одного из домов и рассылать платёжки. В результате был причинён ущерб на сумму более 150 тысяч рублей.

Материалы проверки были переданы в следственные органы, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

По представлению прокуратуры жильцам вернули деньги.
303
#ЖКХ
1

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