Сегодня в Липецке: петь и танцевать, чтобы бросить курить, и можно ли устроиться на работу без блата

Рассказываем все самое главное про наступившую среду.

Тепло и сухо

В Липецке немного потеплеет – до 22-24 градусов, а также исчезнет вероятность дождей. Сегодняшний день обещает быть сухим.







Отключения воды

Плановые отключения холодной воды сегодня произойдут с 10:00 до 20:00 на улицах Авиационной, 36, 38; Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10, 10б, 12, 12а, 12б, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 16а, 18, 57а, 59, 61; Водопьянова, Крылова, 63, 63а; Папина, 1а, 1б, 2, 2в, 2б, 4а, 4б, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 11а; Пестеля, 34, 36; Смургиса, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Стаханова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24; Титова, 13; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 11, 11/1, 12, 12а, 14, 14а, 15, 18, 18а, 18б; на проспекте Победы, 20, 22, 22а, а также в частом сектору улиц Авиационной, Бескрайней, Биологической, Доватора, Крылова, Мирной, Союзной, Урожайной, переулков Макаренко и Рылеева.







Отключения света

С 10:00 до 17:00 в связи с ремонтом на электросетях прекратят подачу электричества на улицах Гагарина, 110, 110а, 112, 145; Коцаря, 3а, 14; Стаханова, 63, 65, 67, а также полностью обесточат улицу Данковскую.







Пробки

Первая пробка, помеченная на электронной карте Липецка красным цветом, возникла на пересечении улиц Терешковой и 8 марта (в сторону железнодорожного вокзала) около 5 утра. В противоположную сторону по мосту через Каменный лог участок с утра помечен жёлтым. Советуем не пренебрегать «Яндекс-картами» или похожими приложениями: пара минут на их изучение помогут выбрать оптимальный маршрут и сэкономят время в пути.

Бросай курить (12+)

Самое массовое творческое событие дня пройдёт под открытым небом. В 16:00 на липецком Городище пройдёт акция «Защити себя и своих близких от воздействия табачного дыма», посвященная Всемирному дню без табака, который ежегодно отмечают 31 мая.







Липчан ждет незабываемый вечер в компании любимых песен и ярких эмоций от ВИА Алые Паруса-Next (на фото), яркие костюмы и отличное настроение от танцевального коллектива «Катюша»,. Аниматоры Супермен и Супервумен будут развлекать своими супер-способностями: летать, создавать молнии, замораживать воду и многое другое. На профилактических площадках липчане смогут поучаствовать в конкурсах, узнать о вреде курения и получить полезные советы по защите своего здоровья.



Выпускной у дошколят (0+)

В Быхановом саду сегодня в 10:30 встретятся сотни девчонок и мальчишек, которые стали победителями городских творческих, интеллектуальных и спортивных конкурсов, проводившихся в детских садах. Повод для встречи – городской выпускной бал для дошкольников.







Самые задорные и обаятельные, внимательные и проворные выпускники детских садов смогут окунуться в мир сказки. Бал дошколят — не просто праздник. Для малышей и родителей — это еще и первая ступенька во взрослую жизнь.

Концерт «Алисы» (6+)

А в парке Победы в 19:00 пройдёт отчетный концерт музыкальной студии искусств «Алиса».







Молодые, яркие и талантливые исполнители покажут небольшую, но очень красивую часть своего творчества. «Алиса» учит детей петь, играть на гитаре и других музыкальных инструментах, свои творческие достижения за год они презентуют липчанам.

Он был знаком с Георгием Вициным! (12+)

Мы всегда знали, что липецкий киновед Алексей Колбаско не прост. Сегодня в 14:00 в Сокольской библиотеке (пл. Константиновой, 3) он расскажет об экранизациях произведениё драматурга-классика А.Н.Островского, 200 лет со дня рождения которого отмечают в этом году.







В первый раз гения сцены поставили на киноэкране аж в 1911 году, для этого взяли пьесу « на бойком месте». Первым звуковым фильмом по его произведению стала «Гроза», которую в 1933 году экранизировал Владимир Петров, будущий режиссёр культового «Петра Первого». А одной из самых известных экранизаций является комедия «Женитьба Бальзаминова» (1964 г). В своё время Колбаско удалось побеседовать об этом фильме с исполнителем главной роли Георгием Вициным, о чем он непременно поведает желающим.

Вечер короткометражного кино (12+)

Сегодня можно не только поговорить о кино, но и посмотреть его. Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 29) приглашает в 19:03 на вечер документальных фильмов.



Фото vk.com/vbiblioteku



Сегодня покажут три отечественных фильма: «По пути» (2015 г, режиссёр Алёна Олейник), «Незначительные подробности случайного эпизода» (2011 - лауреат премии «Кинотавр», Михаил Местецкий), «Проездом» (2016, Александра Князева). Все три фильма объединяет тема дороги, путешествий и увлекательных поездок, что актуально для наступающего лета. Жанры разные, кино качественное. Вход – любая поддержка пространства.

Липчане не боятся одиночества

69% липчан в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob заявили, что не бояться жизни без общения с близкими. 32% возможность остаться наедине с собой абсолютно не пугает, а 37% скорее не пугает. «Наоборот, мечтаю об уединенной жизни»; «Столько интересных книг, занятий, фильмов — я точно не заскучаю», — делятся опрошенные.



Боятся одиночества лишь 10%, а ещё 21 – скорее боится. Тех, кого пугает одиночество, больше всего среди горожан с доходом менее 30 тыс. руб. (32%), тогда как самодостаточные люди чаще встречаются среди респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. (62%).







Одиночество больше пугает воспитателей (74%), бухгалтеров (48%), офис-менеджеров (42%), медсестер и менеджеров по продажам (по 41%). О том, что они не будут страдать без общения, чаще всего говорят бармены (90%), дизайнеры (78%), администраторы (75%), менеджеры по логистике и системные администраторы (по 71%).

Превратить работу в семейное гнёздышко

8 из 10 работодателей в Липецке берут на работу родственников сотрудников. Чем крупнее компания, тем толерантнее в ней относятся к семейным отношениям между коллегами. Это выяснили в новом опросе SuperJob.







Устроиться на работу, пользуясь родственными связями, проще всего в производственной и финансовой сферах, в них родственников сотрудников принимают 85% и 78% компаний соответственно. Членов семьи сотрудников охотнее берут на работу крупные компании, чем малый бизнес (86% против 70%). Вместе с тем, каждый шестой работодатель – 17% считает, что в коллективе должны быть, прежде всего, деловые, а не родственные отношения. Родство с кем-то из прежних сотрудников здесь при рассмотрении резюме, скорее, повредит.