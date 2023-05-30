В России

5 минут назад

В Минздраве сообщили о нехватке вакцины от кори в некоторых регионах РФ

13
#корь #вакцина

За первый квартал текущего года в стране официально зарегистрировали 1300 случаев кори.

В некоторых российских регионах наблюдается дефицит вакцин от кори, - сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

По его словам, причиной стало то, что закупка препаратов "не была запланирована заранее в рамках календаря прививок", так как не была учтена эпидемиологическая ситуация.

"В регионах до сих пор наблюдается дефектура по данным вакцинам", - отметил Чуланов.

"На 2023 год важной задачей является реализация стратегии развития иммунопрофилактики и, конечно, [нужно] качественно планировать закупки вакцин. В том числе, мы с вами знаем, что проблема до сих пор существует в регионах, связанная с нехваткой вакцин против кори, поскольку не была запланирована заранее в рамках календаря по эпидпоказаниям, с учетом эпидситуации, закупка вакцины. Соответственно, в регионах до сих пор наблюдается дефектура по данным вакцинам", - сказал он на конференции "Инфекционные болезни - актуальные проблемы, лечение и профилактика".

Чуланов добавил, что за I квартал 2023 года зафиксировали 1,3 тыс. случаев заболевания, - передает ТАСС.

Эксперт также предоставил данные по инфекционной заболеваемости в России.

"В целом, если мы посмотрим на число случаев, то за последние 2-3 года оно, конечно, значительно возросло. Если раньше мы регистрировали приблизительно 35 млн случаев инфекционных болезней в год, то в 2022 году это было почти 57 млн. Конечно, во многом это за счет COVID-19 - в структуре заболеваний ОРВИ он составлял большую долю и в 2021, и в 2022 году", - уточнил он.
13
#корь #вакцина

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
57
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

В Подмосковье автомобиль BMW выехал на тротуар и сбил четырех человек
#ДТП #пешеходы
В Подмосковье автомобиль BMW выехал на тротуар и сбил четырех человек

38 минут назад

В России
В Ульяновской области сошли с рельсов вагоны с бензином и газом
#поезд #сход с рельсов
В Ульяновской области сошли с рельсов вагоны с бензином и газом

сегодня, 11:23

В России
Беспилотники атаковали жилые дома в Москве
#беспилотники #атака
Беспилотники атаковали жилые дома в Москве

сегодня, 09:59

В России
Чиновников будут наказывать за недостоверную медицинскую отчетность

вчера, 18:10

В России
#криптовалюта
В России появятся правила создания и работы криптобирж

вчера, 18:07

В России
Кардиолог назвала три разрушительные для сосудов после 50 лет ошибки
#здоровье #сосуды
Кардиолог назвала три разрушительные для сосудов после 50 лет ошибки

вчера, 17:52

В России