Происшествия
сегодня, 09:01
Женщина и мужчина попали в больницу после столкновения «Хендая» и «Рено»
За сутки на дорогах региона получили травмы четыре человека.
29 мая в Ельце на дороге Елец – Долгоруково – Тербуны столкнулись автомобили «Хендай» под управлением 60-летнего мужчины и «Рено» с 25-летней женщиной за рулем. С места аварии доставлены в больницу водитель «Хендая» и 47-летняя пассажирка «Рено».
В Липецке на улице Циолковского столкнулись «Хендай» под управлением 57-летнего водителя и «Альфа Ромео» с 32-летней женщиной за рулем. В аварии получил травмы 57-летний водитель «Хендая». Мужчина госпитализирован.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 14 аварий, они обошлись без пострадавших.
В Липецке на улице Циолковского столкнулись «Хендай» под управлением 57-летнего водителя и «Альфа Ромео» с 32-летней женщиной за рулем. В аварии получил травмы 57-летний водитель «Хендая». Мужчина госпитализирован.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 14 аварий, они обошлись без пострадавших.