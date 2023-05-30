Происшествия

сегодня, 09:01

Женщина и мужчина попали в больницу после столкновения «Хендая» и «Рено»

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#авария #ДТП
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Женщина и мужчина попали в больницу после столкновения «Хендая» и «Рено»

За сутки на дорогах региона получили травмы четыре человека.

29 мая в Ельце на дороге Елец – Долгоруково – Тербуны столкнулись автомобили «Хендай» под управлением 60-летнего мужчины и «Рено» с 25-летней женщиной за рулем. С места аварии доставлены в больницу водитель «Хендая» и 47-летняя пассажирка «Рено». 

В Липецке на улице Циолковского столкнулись «Хендай» под управлением 57-летнего водителя и «Альфа Ромео» с 32-летней женщиной за рулем. В аварии получил травмы 57-летний водитель «Хендая». Мужчина госпитализирован.

Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 14 аварий, они обошлись без пострадавших.

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#авария #ДТП
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