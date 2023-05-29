Общество

21 минуту назад

Липецкая область на 28-м месте в рейтинге регионов по благосостоянию семей

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#семья #деньги
Липецкая область на 28-м месте в рейтинге регионов по благосостоянию семей

Эксперты пришли к выводу, что у семьи с двумя детьми после вычета минимальных затрат на жизненно необходимые вещи остаются 33 693 рубля, у семьи с одним ребёнком — 47 762 рубля.

РИА Новости обнародовало рейтинг регионов по благосостоянию семей. В Липецкой области потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя работающими родителями и двумя детьми в 2022 году после вычета минимальных затрат на жизненно необходимые вещи (на основании данных Росстата) оценивается в 33 693 рубля, для семьи с один ребёнком — в 47 762 рубля.

У лидера рейтинга — Ямало-Ненецкого автономного округа эти показатели составляют 118 310 рублей и 135 249 рублей соответственно. На втором месте Москва с показателями 89 626 и 102 939 рублей.

Соседняя Воронежская область оказалась на 35-м месте с остатком для семьи с двумя детьми в 30 746 рублей и для семьи с одним ребёнком 43 394 рубля, а Тамбовская — и вовсе на 68-м месте с показателями 16 052 и 29 976 рублей.

Тульская область на 40-м месте с потенциально возможными остатками в 27 918и 42 099 рублей, Рязанская область — на 46-м с показателями 25 731 и 39 581 рубль, Орловская область — на 66-м с показателями 17 732 и 32 743 рубля соответственно.

Для расчета складывались две чистые среднегодовые зарплаты (без НДФЛ), из полученной суммы вычитался региональный прожиточный минимум с учетом категории членов семьи. Потенциально возможный остаток денежных средств был скорректирован на величину потребительской корзины региона.

«Рейтинг регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2022 года свидетельствует, что различия между материальным положением семей в различных субъектах России существенны, тенденций в сторону изменения ситуации пока не наблюдается», - отмечают эксперты «РИА Новости».

По при этом по результатам исследования в среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2022 года после минимальных жизненно необходимых трат остается 52,3 тысячи рублей. В семье с одним ребенком остаются 66,2 тысячи рублей.

В аутсайдерах рейтинга с остатком менее 10 тысяч рублей: Псковская область (9,2 тысячи рублей), Ивановская область (8,1 тысячи рублей), Дагестан (7,5 тысячи рублей), Калмыкия (6,3 тысячи рублей), Карачаево-Черкесия (5,8 тысячи рублей), Чечня (2 тысячи рублей), Ингушетия (-203 рубля), Кабардино-Балкария (-7,3 тысячи рублей).
96
#семья #деньги

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