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Эрдоган в третий раз одержал победу на выборах президента Турции
О победе Эрдогана уже объявил ЦИК страны.
Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52%, - передает РИА Новости.
По его словам, по результатам обработки 99,43% бюллетеней Эрдоган получил 52,14% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу – 47,86%.
"Согласно предварительным данным, новым президентом Турции избран Реджеп Тайип Эрдоган", - отметил Йенер.
В первом туре выборов 14 мая Эрдоган набрал 49,52% голосов, его оппонент — 44,88%. Оба кандидата перед вторым туром говорили, что уверены каждый в своей победе.
По его словам, отрыв Эрдогана от Кылычдароглу превышает 2 миллиона голосов. Окончательные результаты выборов будут опубликованы в официальном вестнике 1 июня.
Отмечая победу во втором туре выборов, действующий президент Турции Реджеп Эрдоган поблагодарил избирателей за доверие и заявил, что все, кто препятствовал ему в политической борьбе, потерпели неудачу.
По словам главы государства, последние десять лет ему приходилось преодолевать множество "ловушек". Против него выступали не только оппозиционеры, но и "террористические организации".
Эрдоган переизбирается президентом во второй раз. Он стал президентом Турции в 2014 году и сохранил за собой этот пост по итогам выборов в 2018 году.
По его словам, по результатам обработки 99,43% бюллетеней Эрдоган получил 52,14% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу – 47,86%.
"Согласно предварительным данным, новым президентом Турции избран Реджеп Тайип Эрдоган", - отметил Йенер.
В первом туре выборов 14 мая Эрдоган набрал 49,52% голосов, его оппонент — 44,88%. Оба кандидата перед вторым туром говорили, что уверены каждый в своей победе.
По его словам, отрыв Эрдогана от Кылычдароглу превышает 2 миллиона голосов. Окончательные результаты выборов будут опубликованы в официальном вестнике 1 июня.
Отмечая победу во втором туре выборов, действующий президент Турции Реджеп Эрдоган поблагодарил избирателей за доверие и заявил, что все, кто препятствовал ему в политической борьбе, потерпели неудачу.
По словам главы государства, последние десять лет ему приходилось преодолевать множество "ловушек". Против него выступали не только оппозиционеры, но и "террористические организации".
Эрдоган переизбирается президентом во второй раз. Он стал президентом Турции в 2014 году и сохранил за собой этот пост по итогам выборов в 2018 году.