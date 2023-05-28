Завтра в Липецкой области сухо и до +24

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления – прогнозируется преимущественно без осадков. В последующие двое суток небольшой дождь возможен лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-17 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 мая в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек. Ночью будет от +9 до +14 градусов, днем температура составит от +19 до +24 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем она составит от +21 до +23 градусов.



День 29 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 0 градусов.