КНДР на границах с РФ и с Китаем построила огромную стену

Северной Корее за время пандемии удалось отгородиться от остального мира высокими стенами.

Такой вывод сделали журналисты Reuters, проанализировав коммерческие спутниковые снимки. Заборы и блокпосты появились практически на всем протяжении границы КНДР с Россией и Китаем. По предварительной версии, это было сделано для того, чтобы отрезать маршруты контрабандистов и перебежчиков, сообщает «Московский Комсомолец».

При этом Пхеньян не афишировал возведение заграждений. Скорее всего, предположили журналисты, стены нужны больше для ограничения оттока граждан. До Южной Кореи в прошлом году добралось лишь 67 перебежчиков. Тогда как в 2019-м их было 1047. Журналисты сделали вывод, что границы Северной Кореи теперь заблокированы, по всей видимости, надолго.Напомним, в КНДР гражданам запрещено покидать пределы страны. Даже перемещаться из города в город можно только по разрешению. Внешние поездки нужно долго согласовывать. Для них выдается специальная выездная виза и паспорт. Документ изымается МИДом сразу по возвращении.