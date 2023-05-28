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42 минуты назад

КНДР на границах с РФ и с Китаем построила огромную стену

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Северной Корее за время пандемии удалось отгородиться от остального мира высокими стенами. 

Такой вывод сделали журналисты Reuters, проанализировав коммерческие спутниковые снимки. Заборы и блокпосты появились практически на всем протяжении границы КНДР с Россией и Китаем. По предварительной версии, это было сделано для того, чтобы отрезать маршруты контрабандистов и перебежчиков, сообщает  «Московский Комсомолец».

При этом Пхеньян не афишировал возведение заграждений. Скорее всего, предположили журналисты, стены нужны больше для ограничения оттока граждан. До Южной Кореи в прошлом году добралось лишь 67 перебежчиков. Тогда как в 2019-м их было 1047. Журналисты сделали вывод, что границы Северной Кореи теперь заблокированы, по всей видимости, надолго.

Напомним, в КНДР гражданам запрещено покидать пределы страны. Даже перемещаться из города в город можно только по разрешению. Внешние поездки нужно долго согласовывать. Для них выдается специальная выездная виза и паспорт. Документ изымается МИДом сразу по возвращении.
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