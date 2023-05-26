Помощницу пенсионерки обвиняют в краже у неё 52 000 рублей

Деньги были спрятаны в чехле декоративной подушки.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, прокурор Чаплыгинского района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении женщины, которую обвиняют в краже 52 000 рублей с незаконным проникновением в жилище.



Женщина помогала по дому престарелой знакомой и поэтому была осведомлена, где та хранит деньги. По версии следствия, в феврале этого года в отсутствие хозяев она проникла в дом через незапертую дверь и похитила деньги из кошелька, который был спрятан в чехле декоративной подушки.



Действия женщины были квалифицированы следствием по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Если вина будет доказана в суде, ей грозит до шести лет лишения свободы.



В ходе следствия помощница полностью признала вину и раскаялась.