Происшествия

16 минут назад

Помощницу пенсионерки обвиняют в краже у неё 52 000 рублей

1 97
#кража
1
Помощницу пенсионерки обвиняют в краже у неё 52 000 рублей

Деньги были спрятаны в чехле декоративной подушки.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, прокурор Чаплыгинского района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении женщины, которую обвиняют в краже 52 000 рублей с незаконным проникновением в жилище.

Женщина помогала по дому престарелой знакомой и поэтому была осведомлена, где та хранит деньги. По версии следствия, в феврале этого года в отсутствие хозяев она проникла в дом через незапертую дверь и похитила деньги из кошелька, который был спрятан в чехле декоративной подушки.

Действия женщины были квалифицированы следствием по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Если вина будет доказана в суде, ей грозит до шести лет лишения свободы.

В ходе следствия помощница полностью признала вину и раскаялась.
1 97
#кража
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Юля

6 минут назад
А за 37 Лимонов условно, учитесь люди.
ответить
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
55
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

Мужчина вымогал с подростка деньги в сообщениях «ВКонтакте»
#вымогательство #дети
3
Мужчина вымогал с подростка деньги в сообщениях «ВКонтакте»

43 минуты назад

Происшествия
Похищение электронной сигареты записала камера видеонаблюдения
#грабёж
10
Похищение электронной сигареты записала камера видеонаблюдения

сегодня, 12:18

Происшествия
До семи бутылок за раз: воронежца обвиняют в 12 кражах алкоголя из липецких супермаркетов
#кража
2
До семи бутылок за раз: воронежца обвиняют в 12 кражах алкоголя из липецких супермаркетов

сегодня, 11:52

Происшествия
25-летнего липчанина обвиняют в передаче сотруднице военкомата взятки в 210 тысяч рублей
#покушение #взятка #военкомат
16
25-летнего липчанина обвиняют в передаче сотруднице военкомата взятки в 210 тысяч рублей

сегодня, 11:35

Происшествия
17-летнего юношу задержали с наркотиками
#наркотики
3
17-летнего юношу задержали с наркотиками

сегодня, 11:23

Происшествия
12-летний мальчик на мопеде сбил 11-летнего ребенка
#авария #ДТП
7
12-летний мальчик на мопеде сбил 11-летнего ребенка

сегодня, 10:28

Происшествия