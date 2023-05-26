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25-летнего липчанина обвиняют в передаче сотруднице военкомата взятки в 210 тысяч рублей

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#покушение #взятка #военкомат
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25-летнего липчанина обвиняют в передаче сотруднице военкомата взятки в 210 тысяч рублей

При этом женщина не обладала служебными полномочиями, которые позволили бы ей помочь призывнику.

Советский районный суд Липецка рассмотрит дело о покушении на дачу взятки сотруднице военкомата. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

По версии следствия, 25-летний липчанин передал взятку в размере 210 тысяч рублей сотруднице липецкого военкомата за содействие в освобождении его от призыва на военную службу и получении военного билета с соответствующей отметкой.

При этом женщина не обладала служебными полномочиями, которые позволили бы ей помочь мужчине. При прохождении медицинской комиссии у призывника было обнаружено заболевание, дающее освобождение от призыва на военную службу.

Действия подсудимого органами следствия были квалифицированы по части 3 статьи 30, пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ – покушение на дачу взятки должностному лицу, лично, в крупном размере, за совершение заведомо незаконных действий, если преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

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#покушение #взятка #военкомат
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Комментарии (3)

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мысли в слух

39 минут назад
Разве это взятка?! Это подачка!!
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Ветеран

46 минут назад
А сотрудницу военкомата почему не привлекают?
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хех

55 минут назад
человек оплатил то ,что ему полагалось бесплатно- наличие заболевания ,дающее освобождение . То есть реально освобождение положено ,но его по какой то причине не замечали?
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