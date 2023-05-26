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В Краснодаре в результате взрыва повреждены офисное здание и жилой дом

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#взрыв #Крансодар

По предварительной информации, пострадавших нет.

В Краснодаре в 4:17 по местному времени (совпадает с московским) произошел взрыв в районе улицы Морская, - сообщает региональный оперативный штаб.

"По информации, поступающей в ЕДДС города, в 04.17 в г. Краснодаре был слышен хлопок в районе здания на ул. Морской, 54/2", - говорится в сообщении.

"На место направлены экстренные службы и правоохранительные органы. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Зафиксировано повреждение кровли здания и окон, горения нет", - уточняет оперативный штаб Краснодарского края.

На месте находится мэр Краснодара Евгений Наумов.

Он написал в своем Телеграм-канале, что повреждения получили офисное здание и жилой дом. В пятиэтажке по адресу: ул. Гаражная, 77/1, выбило часть окон.

Также оперативный штаб уточняет, что в соцсетях пишут об эвакуации людей на улице Морской, однако эта информация не соответствует действительности. Оперштаб убедительно просит всех жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
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#взрыв #Крансодар

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