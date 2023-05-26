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В Краснодаре в результате взрыва повреждены офисное здание и жилой дом
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По предварительной информации, пострадавших нет.
В Краснодаре в 4:17 по местному времени (совпадает с московским) произошел взрыв в районе улицы Морская, - сообщает региональный оперативный штаб.
"По информации, поступающей в ЕДДС города, в 04.17 в г. Краснодаре был слышен хлопок в районе здания на ул. Морской, 54/2", - говорится в сообщении.
"На место направлены экстренные службы и правоохранительные органы. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Зафиксировано повреждение кровли здания и окон, горения нет", - уточняет оперативный штаб Краснодарского края.
На месте находится мэр Краснодара Евгений Наумов.
Он написал в своем Телеграм-канале, что повреждения получили офисное здание и жилой дом. В пятиэтажке по адресу: ул. Гаражная, 77/1, выбило часть окон.
Также оперативный штаб уточняет, что в соцсетях пишут об эвакуации людей на улице Морской, однако эта информация не соответствует действительности. Оперштаб убедительно просит всех жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
"По информации, поступающей в ЕДДС города, в 04.17 в г. Краснодаре был слышен хлопок в районе здания на ул. Морской, 54/2", - говорится в сообщении.
"На место направлены экстренные службы и правоохранительные органы. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Зафиксировано повреждение кровли здания и окон, горения нет", - уточняет оперативный штаб Краснодарского края.
На месте находится мэр Краснодара Евгений Наумов.
Он написал в своем Телеграм-канале, что повреждения получили офисное здание и жилой дом. В пятиэтажке по адресу: ул. Гаражная, 77/1, выбило часть окон.
Также оперативный штаб уточняет, что в соцсетях пишут об эвакуации людей на улице Морской, однако эта информация не соответствует действительности. Оперштаб убедительно просит всех жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
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