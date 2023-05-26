Сегодня в Липецке: субботник, суперкар за 84 миллиона и какой цвет машин предпочитают липчане

Рассказываем всё самое главное про последний рабочий день недели.

Тепло

Утренний туман уже рассеялся, день будет довольно тёплым – 24-26 градусов. Возможны кратковременные дожди.







Отключения воды

В связи с ремонтными работами с 10:00 до 20:00 вентили холодной воды перекроют на улицах 4-й Пятилетки, 42; Гагарина, 2, 4; Дубовой, 3/2, 13а, 50, 180; Моршанской, 1а, 1б, 2а, 2, 4, 4б, 4а/1, 8, 8/2, 8/1, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22а, 22; Саратовской, вл.3, вл. 3/4; Физкультурной, 13, 14, 15; в переулке Вилкова, 14, а также в частном секторе улиц 4-ой Пятилетки, Абрикосовой, Ануфриева, Басинского, Бахаева, Надежды, Папанина, Пионерской, Полунина, Славянской, Сливовой, переулков Весеннего, Вилкова, Каштанового.







Отключения света

С 9:00 до 16:00 сегодня отключат электричество на улице Льва Толстого, 7, 9, 23, 23а.







На час дольше с 0:00 до 17:00 продлится отключение на улицах Вишневой, 27, 32, 50, 54, 8; Дальней, 15, 25, 29, 38, 39, 41, 43; Западной, 225; Зеленой, 17, 25, 63, 74, 80; З.Космодемьянской, д. 2, 2/1, 2б, 4а, 8; Коллективной, 15, 22, 26, 67; Коммунальной, 11, 39, 4; Лесной; Линейной, д. 26, 32, 37, 39, 51; Логовой, 32; Медицинской, 19, 43; Мирной, 25, 34, 37, 52, 54, 57, 59, 62, 64; Мичурина, 27, 3, 73; Общественной, 26, 29, 31, 36, 38, 65, 69, 70; Плодородной, 1, 21; Путейской, 46, 47, 49, 53, 69; Радиаторной, 36; Радиаторной 2-й, 30; Раздельной; Рябиновой, 336; Садовой, 1, 3, 43, 55; Станкостроительной, 1-й, 2, 82; Станкостроительной 2-я, 4, 6; Терешковой, 31, 31а, 33, 35, 37, 37/1; Торговой, 10, 13, 8, 97; Тракторозаводской, 61, 74, 75; Транспортной, 3; Трубной, 11, 19, 63, 70; Центральной, 22, 55, 66; Юбилейной, 2.

В это же время обесточат садоводчества «Венера»; «Весна»; имени Мичурина; «Кооператор» д. 149, 152, 153, 155, 167, 38, 90; «Тракторостроитель 1»; «Тракторостроитель 2»; «Трубник».

Пробки

Движение в пятницу самое насыщенное за всю неделю. Машин сегодня будет много, а пробки начнут отравлять жизнь автомобилистом с раннего утра и до позднего вечера. Поэтому сегодня как никогда советуем перед выездом изучить дорожную обстановку в «Яндекс-пробках» или аналогичных приложениях и выбрать по возможности оптимальный маршрут.





Приём у вице-мэра

Сегодня личный приём граждан проведёт заместитель мэра Липецка Ирина Артёмова.







В администрации Артёмова отвечает за экономический блок, курирует департаменты экономического развития, имущественных и земельных отношений, потребительского ранка, муниципального заказа.

Приём в здании мэрии на площади Театральной, 1 в кабинете 102 начнётся в 14:00.



Все на субботник!

«Проснулся утром - убери свою планету», - говорил герой произведения Антуана де Сент-Экзюпери.







Сегодня липчан приглашают убрать Нижний парк. Субботник «Убери за собой» начнётся в 14:00. Принять участие и сделать родной город чуточку чище может любой желающий.

Отчётный концерт «Абра-дэнс» (0+)

Небольшие дожди сегодня не станут помехой мероприятиям под открытым небом. Ведь когда ещё смотреть концерты на воздухе, если не в мае? В 18:00 в Нижнем парке состоится отчётный концерт танцевального коллектива «Абра-дэнс».



Фото vk.com



Коллектив начал свой творческий путь в 2013 году, завоевал много побед в международных конкурсах, чемпионатах, принимал участие в фестивалях и городских мероприятиях. Танцовы выступают в таких направлениях, как Bellydance (фьюжн), ОриТаити и другие. Приходите оценить их мастерство!

«В ритме весны» (0+)

А в парке Победы в 18:00 пройдёт концерт «В ритме весны».







Липчан порадует яркая музыкальная программа и запоминающиеся выступления с участием лучших липецких артистов. На сцене парка прозвучат разнообразные композиции, а танцоры продемонстрируют номера различных стилей.

Концерт и пьеса

Сегодняшний вечер целиком можно провести в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).

В 17:33 здесь начнётся концерт кавер-группы «Быстро меняющиеся обстоятельства» (16+). Мировые хиты в оригинальном исполнении смогут поднять вам настроение.

А в 19:33 состоится театральная читка пьесы «Театр» Николая Коляды (16+). Режиссёром действия выступит Артём Антонов. Вход на каждое мероприятие – любая поддержка пространства.

Кукольная пьеса для взрослых и подростков (12+)

Есть у липчан сегодня возможность сходить и в театр – кукольный, вместе с детьми, но не младше 12 лет. Липецкий театр кукол (ул. Гагарина, 74) приглашает в 18:00 на спектакль «Каменный гость» по пьесе А.Пушкина из цикла «Маленькие трагедии».







Пьеса написана в период «Болдинской осени» в 1830 году. Она стала авторской неповторимой интерпретацией одного из наиболее популярных сюжетов в мировой литературе. «Каменный гость» — поэтическая легенда о дамском угоднике Дон Гуане, рассказанная А.С. Пушкиным, полная страсти, переживаний и мистики. Герой со своим вечным спутником Лепорелло по возвращению в Мадрид после изгнания ищет смысл жизни, наполненный настоящей любовью, не обращая внимания на знаки вселенной и природы, о которых его предупреждает слуга.

«В деревню к тётке в глушь…»

Впереди выходные, многие собираются провести их на природе. По подсчётам опроса платформы Авито Услуги, 73% жителей ЦФО предпочли бы летом жить на даче.

При этом 41% готовы полностью заменить городскую жизнь на более размеренную дачную. А 32% респондентов считают своим идеалом все провести на даче, но возвращаться в городские условия в холодное время года.







Правда, те же опросы показали, что дачи или домики в деревне в ЦФО есть лишь у каждого второго, а половина жителей ими пока не обзавелась.

Уникальный автомобиль выставлен на «Авито»

Впрочем, на дачу нужно ещё доехать. Если вы планируете покупку авто, то сервис «Авито» сообщает, что на продажу выставлен один из самых дорогих автомобилей в России – легендарный суперкар Lamborghini Countach 1990 года выпуска.







Модель «25th Anniversary Countach» была выпущена к юбилею итальянской автомобильной компании. Слово «Countach» на одном из диалектов итальянского используется удивленными мужчинами при виде очень красивой девушки. Экстерьер модели был разработан самым авангардным итальянским дизайнером — Марчело Гандини, а Lamborghini Countach стала самой значимой из его работ. Всего было произведено 658 юбилейных автомобилей, так что это действительно раритет.

Стоит 84 миллиона рублей, впрочем, можно немного поторговаться…

Самые популярные цвета авто в Липецке

Если на суперкар вы всё ещё копите, то наверное не лишним будет узнать о том, какие цвета авто предпочитают жители Липецкой области. В 2022 году наших земляков больше интересовал белый цвет. На него пришлось 16,8 % покупок авто на вторичном рынке.







Далее идут серебристый и чёрный – по 16,4%. Следом серый – 13,8%, синий – 10,7%, зелёный – 8%, красный – 6,4%, коричневый – 3%, бежевый – 2,9% и бордовый – 2,2%.

Дорогие липчане! Пятница-проказница наступила: сегодня нужно и завершить текущие дела на работе, и не исключено отпраздновать вечером окончание недели трудовых свершений. Но при этом категорически не рекомендуется снимать руку с пульса событий. Липчанам узнавать новости просто: на GOROD48 вы прочитаете всё самое интересное и полезное. С нами вы ничего не пропустите, ждём вас на сайте снова и снова.



