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Челябинский производитель танковых двигателей превысил рекорд времен СССР
ООО "ЧТЗ-Уралтрак" (Челябинск, входит в состав Уралвагонзавода, УВЗ) нарастило объем выпуска танковых двигателей, превысив лучшие показатели послевоенного периода СССР.
"На ЧТЗ ритмично ведется техническое обновление и модернизация производства, за последний год на 30% увеличена численность коллектива. По итогам работы I квартала текущего года объем ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей превысил на 12% показатели СССР периода холодной войны. Такие показатели были достигнуты впервые за новейшую историю ЧТЗ", - приводятся в сообщении слова директора концерна по особым поручениям Игоря Мешкова.
ЧТЗ является основным заводом - изготовителем дизельных двигателей для российской бронетанковой техники. Челябинскими двигателями оснащены танки Т-72, Т-90, Т-14, БМПТ "Терминатор", различные артиллерийские самоходные установки. Выпуск дизельных двигателей для нужд Минобороны является одной из ключевых производственных компетенций предприятия.
В годы Великой Отечественной войны, в частности, на ЧТЗ был организован выпуск танков Т-34, который считается лучшим танком своего времени. Эти боевые машины стали самыми массово выпускаемыми в СССР, - передает ТАСС.
После окончания Второй Мировой войны Т-34 активно экспортировался в дружественные СССР страны. Танки этого типа принимали участие во многих вооруженных конфликтах в Европе, Азии и Африке. По данным справочника Military Balance, в 2018 г. Т-34 числились на вооружении девяти стран: Вьетнама, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Йемена, Кубы, Лаоса, Республики Конго, КНДР и Намибии.