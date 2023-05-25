сегодня, 15:18
В Минпромторге заявили, что другие страны, помимо США, не планируют прекращать поставки линз в РФ
В пресс-службе российского Минпромторга сообщили, что другие страны, помимо Соединённых Штатов, не планируют прекращать поставки контактных линз в Россию.
"По оперативной информации, ряд других стран не планирует прекращение поставок", - заявили в министерстве.
Лицензионная политика США предполагает, что если поставщик продукции докажет, что продукт предназначен для обеспечения здоровья и безопасности российских граждан или для гуманитарных целей, лицензия со стороны Минторга США может быть предоставлена в индивидуальном порядке. В этом смысле обеспечение рыночной продукцией для граждан очевидно должно попадать под исключение, объяснили в Минпромторге.
"Важно, что на российских предприятиях есть свободные мощности по производству интраокулярных линз (ИОЛ, "искусственный хрусталик" - именно их преимущественно закупают государственные медицинские организации), которые позволят полностью закрыть потребность РФ", - отметили в ведомстве.
Там напомнили, что мягкие линзы в России производят семь организаций - "Окей Вижен Ритейл", "Фирма Конкор", "Светленз", "Оптимедсервис", "ОВТ", НИИ глазных болезней и "Линкон". При этом российские производители также поставляют свою продукцию на экспорт. Производством жестких линз в России занимаются четыре компании - "Окей Вижен Ритейл", "Доктор Линз Техно", "Смарт Оптикс" и НИИ глазных болезней. Объем производства контактных линз в России в 2022 году увеличился примерно на 30% в натуральном выражении по отношению к предыдущему году, добавили в министерстве.