Происшествия

45 минут назад

Семеро граждан Узбекистана осуждены в Ельце за наркотики

3 159
#наркотики
Семеро граждан Узбекистана осуждены в Ельце за наркотики

Участники преступного сообщества по сбыта через интернет героина и метадона в Тверской, Ивановской, Московской, Орловской, Липецкой, Воронежской и Тамбовской областях получили от 8 до 9 лет лишения свободы.

Елецкий городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении семи граждан Узбекистана за сбыт наркотиков. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, подсудимые вступили в преступное сообщество для сбыта через интернет героина и метадона в Тверской, Ивановской, Московской, Орловской, Липецкой, Воронежской и Тамбовской областях.

«Закладчики» получали 300 рублей за один сверток наркотика, размещенный в тайнике, а «вербовщик» мог рассчитывать на вознаграждение от 20 000 рублей до 50 000 рублей за каждого привлеченного «закладчика».

На съёмной квартире в Ельце был организован «склад» наркотиков, сотрудники которого занимались их расфасовкой на разовые дозы и их упаковкой. Впоследствии бесконтактным способом организовались «закладки», а курьеры из областей ЦФО забирали оптовые «закладки» для последующей реализации на территории других регионов через интернет-магазины и тайники.

«Подсудимому Х. вменяли покушение на незаконный сбыт в Твери смеси общей массой 682,46 грамма, содержащей в своем составе героин. Подсудимый М. сбыл в Тамбове 2,81 грамма смеси, содержащей в своем составе героин. Подсудимым М. и Т. вменяли покушение на незаконный сбыт в Тамбове 408,9 грамма смеси, содержащей в своем составе героин. Подсудимая Э. (уголовное дело в отношении неё выделено в отдельное производство) и Т. осуществили в Ельце покушение на незаконный сбыт 2 335,74 грамма смеси, содержащей в своем составе героин. Подсудимый К. осуществил на территории Орла покушение на незаконный сбыт 567,09 грамма смеси, содержащей в своем составе героин. Подсудимый С. осуществил на территории Воронежа покушение на незаконный сбыт 166,9 грамма смеси, содержащей в своем составе героин. Подсудимый А. осуществил покушение на незаконный сбыт 685,10 грамма смеси, содержащей в своем составе героин, а также 21,7 грамма смеси, содержащей в своем составе метадон», — отмечает объединённая пресс-служба судебной системы.

Все подсудимые вину признали. Четверо получили по 8 лет 6 месяцев лишения свободы, один — 9 лет лишения свободы, двое — по 8 лет.
3 159
#наркотики

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

555

7 минут назад
Никогда это не закончила потому что сроки мизерные и мы просто вымрем
ответить

Ау

35 минут назад
Надо 20лет
ответить

Да

35 минут назад
Мало дали,почему?
ответить
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
45
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

За пожар на подстанции приняли технологическое нарушение
#хлопок #замыкание
9
За пожар на подстанции приняли технологическое нарушение

сегодня, 15:32

Происшествия
Грязинец обчистил дом бывшей сожительницы
#незаконное проникновение в жилище
Грязинец обчистил дом бывшей сожительницы

сегодня, 13:18

Происшествия
За 14 краж — три года колонии
#кража
2
За 14 краж — три года колонии

сегодня, 13:05

Происшествия
В парке у мужчины отняли телефон и электронную сигарету
#грабёж
5
В парке у мужчины отняли телефон и электронную сигарету

сегодня, 12:44

Происшествия
В Липецке начали рассматривать громкое «дело врачей»
#мошенничество
16
В Липецке начали рассматривать громкое «дело врачей»

сегодня, 12:12

Происшествия
Шах и… пат? Вернут ли России беглого экс-депутата Липецкого горсовета Артура Шахова?
#Артур Шахов #международный розыск
21
Шах и… пат? Вернут ли России беглого экс-депутата Липецкого горсовета Артура Шахова?

сегодня, 11:57

Происшествия