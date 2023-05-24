Семеро граждан Узбекистана осуждены в Ельце за наркотики

Участники преступного сообщества по сбыта через интернет героина и метадона в Тверской, Ивановской, Московской, Орловской, Липецкой, Воронежской и Тамбовской областях получили от 8 до 9 лет лишения свободы.

Елецкий городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении семи граждан Узбекистана за сбыт наркотиков. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, подсудимые вступили в преступное сообщество для сбыта через интернет героина и метадона в Тверской, Ивановской, Московской, Орловской, Липецкой, Воронежской и Тамбовской областях.



«Закладчики» получали 300 рублей за один сверток наркотика, размещенный в тайнике, а «вербовщик» мог рассчитывать на вознаграждение от 20 000 рублей до 50 000 рублей за каждого привлеченного «закладчика».



На съёмной квартире в Ельце был организован «склад» наркотиков, сотрудники которого занимались их расфасовкой на разовые дозы и их упаковкой. Впоследствии бесконтактным способом организовались «закладки», а курьеры из областей ЦФО забирали оптовые «закладки» для последующей реализации на территории других регионов через интернет-магазины и тайники.



«Подсудимому Х. вменяли покушение на незаконный сбыт в Твери смеси общей массой 682,46 грамма, содержащей в своем составе героин. Подсудимый М. сбыл в Тамбове 2,81 грамма смеси, содержащей в своем составе героин. Подсудимым М. и Т. вменяли покушение на незаконный сбыт в Тамбове 408,9 грамма смеси, содержащей в своем составе героин. Подсудимая Э. (уголовное дело в отношении неё выделено в отдельное производство) и Т. осуществили в Ельце покушение на незаконный сбыт 2 335,74 грамма смеси, содержащей в своем составе героин. Подсудимый К. осуществил на территории Орла покушение на незаконный сбыт 567,09 грамма смеси, содержащей в своем составе героин. Подсудимый С. осуществил на территории Воронежа покушение на незаконный сбыт 166,9 грамма смеси, содержащей в своем составе героин. Подсудимый А. осуществил покушение на незаконный сбыт 685,10 грамма смеси, содержащей в своем составе героин, а также 21,7 грамма смеси, содержащей в своем составе метадон», — отмечает объединённая пресс-служба судебной системы.



Все подсудимые вину признали. Четверо получили по 8 лет 6 месяцев лишения свободы, один — 9 лет лишения свободы, двое — по 8 лет.