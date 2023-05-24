С начала года в Липецкой области оформили 2 123 ипотечных кредита

Липчане взяли ипотеку почти на 6,4 миллиарда рублей.

В первом квартале этого года жители Липецкой области оформили 2 123 ипотечных жилищных кредита на общую сумму почти 6,4 миллиарда рублей. Как сообщает пресс-служба отделения Банка России по Липецкой области, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество договоров сократилось на 8,3%, а их объем снизился на 0,5%.



В январе этого года липчане не слишком активно брали ипотеку — было оформлено 425 кредитов после 1060 в декабре 2022 года. Но уже с февраля интерес стал восстанавливаться — банки выдали 758 кредитов. Пик выдачи ипотеки в первом квартале этого года пришелся на март — 940 кредитов.



Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в марте 2023 года, как и в марте 2022 года, составила 8,4%. Средний срок кредита — 24 года.