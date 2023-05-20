Субсидии бизнесу за трудоустройство безработных: кому и за кого дадут деньги

Компании, которые в этом году трудоустроят граждан, потерявших, или рискующих потерять работу, получат государственную поддержку.

Программа господдержки бизнеса за наем безработных была запущена в 2021 году, потом ее продлили на 2022 год, а в конце 2022 года – и на 2023 год. За найм каждого безработного компания может получить три МРОТ и компенсацию страховых взносов с этой суммы. Кто и как может получить субсидию. на кого выделят деньги, узнал GOROD48/

Немного статистики

В Липецкой области по данным регионального отделения социального Фонда России за два года действия программы (с 2021 года) компании получили больше 18,5 миллиона рублей за трудоустройство людей, лишившихся заработка. Участниками программы стали свыше 200 работодателей, работу получили порядка 900 жителей Липецкой области. С начала 2023 года Отделение Социального фонда России по Липецкой области перечислило бизнесу свыше 4 миллионов рублей в виде компенсаций части заработка, сотрудников, которые были наняты по программе.

Какая компания может рассчитывать на поддержку

Поддержку за трудоустройство могут получить как компании-юридические лица, так и индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации. Ограничений по отраслям нет. Но претендент должен отвечать ряду условий.

- Компания должна быть зарегистрирована до 1 января 2023 года.

- У нее нет задолженностей свыше 10 тысяч рублей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, заработной плате, возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций.

- Организация не проводит реорганизацию или процедуру банкротства, не ликвидируется.

- Компания не получает средства из федерального бюджета в рамках других программ для возмещения расходов по линии борьбы с безработицей.

- Руководитель и главбух организации не дисквалифицированы.

За каких безработных перечислят деньги

Программа господдержки затрагивает разные категории безработных. Важное условие – сотрудники до найма должны состоять на учете в центре занятости как безработные или как ищущие работу. Кроме того, у кандидата не должно быть статуса индивидуального предпринимателя, главы крестьянско-фермерского хозяйства или самозанятого. Исключение сделано для беженцев, к ним такие требования не предъявляют. На субсидию можно рассчитывать, если претенденты подходят под следующие требования:

- Работники, уволенные в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата.

- Работники, которые находятся под риском увольнения, в том числе отправлены в неоплачиваемый отпуск, переведены на неполный рабочий день. Субсидию дадут, если такого работника оформят в порядке перевода от другого работодателя.

- Работодатели получают господдержку за трудоустройство молодых людей в возрасте до 30 лет, в том числе без опыта работы и выпускников.

- Работники, которые являются беженцами с Украины, жителями ДНР, ЛНР, которые имеют удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ.

Для получения субсидии претендента необходимо трудоустроить на полный рабочий день, зарплата должна быть не ниже МРОТ.

Как получить поддержку

Чтобы получить субсидию, работодателю надо:

- Обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале «Работа России». Служба занятости поможет работодателю с подбором персонала. Работодатель выбирает работников и заключает трудовые договоры на полный день и с зарплатой не ниже МРОТ.

- Через месяц после их трудоустройства работодателю нужно направить еще одно заявление на возмещение затрат в Социальный фонд России и указать в нем сведения о компании, новом работнике и информации, которая подтверждает соответствие критериям для получения субсидии. Фонд проверит предоставленные сведения и выносит решение: начислить субсидию или отказать (например, если новый сотрудник оказался самозанятым или у компании есть долги перед бюджетом больше 10 тысяч рублей). При необходимости могут запросить дополнительные документы.

Размер субсидии определяется на рабочее место - по три МРОТ и компенсация страховых взносов с этой суммы на каждого трудоустроенного. Выплаты осуществляются поэтапно. Первая часть субсидии перечисляется на расчетный счет работодателя в течение 10 рабочих дней со дня направления работодателем заявления о включении в реестр. Вторая и третья части субсидии также выплачиваются после проведения Фондом очередной проверки по итогам 3-го месяца и 6-го с даты трудоустройства граждан. При том, по итогам третьего и шестого месяца Фонд самостоятельно проведет проверку, работает ли сотрудник в компании. Новое заявление не понадобится.

О том, какие права существуют у работника при увольнении – GOROD48 представит обзор в следующем выпуске.