Выходные в Липецке: скрипка, гитара, великий Немой и помогите государству взять на учёт соловьёв

Рассказываем, как весело и достойно провести субботу и воскресенье.

Погода испортилась

Погода словно дразнит липчан. Всю рабочую неделю она была почти идеальной, а к выходным испортилась. Сегодня в Липецке до 18-20 градусов, плюют вернутся осадки. Днём возможен кратковременный дождь.







Отключения воды

В субботу, 20 мая, с 10:00 до 20:00 из-за ремонта на сетях не будет холодной воды на улицах 9 микрорайон, 45; Западной, 44; Чернозёмной, 32, а также в частном секторе улиц 40 лет ВЛКСМ, Авиационной, Аэродромной, Днепровской Донецкой, Западной, Луговой, Товарищеской, Чернозёмной, Яна Фабрициуса.







В воскресенье, 21 мая, без воды останутся жители улицы Б. Хмельницкого, 3, 3а; Папина, 19в, а также частного сектора улиц Ильича и Смирнова.

Планового отключения электроэнергии на выходных не предвидится.

Скрипач в гостях у «Art-тусовки» (12+)

Практически не одна суббота в Липецке не обходится без «Art-тусовки» в музее им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3). Сегодня она начнётся в 18:30, в программе ФактАзнайка, творческий диалог «Ночь музеев» и т.д.



Сегодня тусовка решила обратиться к корням и много внимания уделит, собственно, самому Есенину. Состоится презентация эскизов проекта «Русские народные образы в творчестве Есенина», квест-игра «Предметы крестьянского быта» и даже рубрика «Открытый микрофон», где свои таланты может продемонстрировать на публике каждый, начнётся в 20:30 под девизом «Я любимый поэт деревни».

Специальным гостем сегодняшней Art-тусовки стане талантливый скрипач Артём Реутов.



Артём Реутов, фото vk.com



«Великий немой» (12+)

Необычное творческое мероприятие пройдёт в субботу, 20 мая, в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) – лекция-концерт культуролога, искусствоведа и преподавателя Андрея Ломоносова.

Посвящено оно Чарли Чаплину, величайшему киноартисту начала XX столетия, и, собственно, рождению самого кино. Мероприятие предполагает просмотр шедевров немого кино с Верой Холодной, Чарли Чаплиным и другими знаменитыми актёрами начала ХХ века под музыкальное сопровождение тапёра — лауреата всероссийских и международных конкурсов Сергея Терехова. И все это под увлекательные комментарии и рассказ самого Ломоносова.







К слову, именно «Унион» 110 лет назад стал первым липецким кинотеатром, и этот факт тоже не забудет всезнающий лектор.



«Моё любимое кино» (12+)

А вечер воскресенья, 21 мая, будет отдан в «Унионе» любимым мелодиям. В 17:00 начнётся концерт «Мелодии любимого кино».







Ансамбль народных инструментов «Мозаика» и солисты Липецкой филармонии Сергей Колесник, Галина Овсянникова , Артём Тарасов, Наталья Плюснина, Михаил Вербицкий и другие в исполнят песни и композиции из любимый отечественных кинофильмов, в том числе Я. Френкель, «Русское поле», А. Петров, «Я шагаю по Москве», М. Дунаевский, «Весна идёт» и увертюру к киномильму «Дети капитана Гранта», музыкальную тему к фильму «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», Г. Гладков, «Прекрасное далёко», «Песенка Остапа» и многие другие знаменитые мелодии.

Вечер под гитару (12+)

Отличный музыкальный вечер ждёт липчан и в субботу в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).

В 19:01 в рамках проекта «Музыка на закате» здесь зазвучат волшебные музыкальные ноты в исполнении гитариста Нико Арчелия. Вход - любая бумажная купюра.

Экскурсия по Нижнему парку

В субботу, 20 мая, липчан приглашают прогуляться на одному из излюбленных городских мест отдыха – Нижнему парку в компании с экскурсоводом Светланой Популовой.







Экскурсия под названием «Урок кокеткам, или Липецкие воды» будет посвящена истории парка, липецкого курорта и любимого города. Участники узнают много любопытного. В путешествие экскурсия отправится в 12:00 от центрального входа. Участие в ней бесплатное.

Мероприятия в парках

Выходные – отличная возможность погулять вместе с детьми, например, в парке. 20 и 21 мая в 18:00 Быханов сад приглашает самых юных посетителей и их родителей провести время вместе.

Для этого подготовлена семейная анимационная программа «Карусель эмоций» (0+) с аниматорами и ростовыми куклами, которые проведут активные детские игры, весёлые конкурсы и увлекательные эстафеты. Отдыхающие смогут принять участие в музыкальных испытаниях и викторинах.

Концерты под открытым небом

21 мая в 12:00 в парке Победы состоится большой отчетный концерт вокальной студии «Мята» под руководством педагога эллины Шулениной, студии эстрадного танца «Непоседы» и коллектива современного танца «Fidget» педагога Марии Деркачёвой (6+). Молодые, яркие и талантливые исполнители и танцоры покажут самую красивую часть своего творчества. Актуальные современные решения, творческий подход к выступлениям, вокальные и танцевальные способности - именно то, что продемонстрируют участники всех студий. ⁣⁣

А в 18:00 состоится отчетный концерт театра танца «Сантарана» (6+). Театр под управлением Евгении Гвоздиковой имеет множество достижений и наград. Лауреат, дипломант и победитель международных конкурсов, активный участник городских культурных мероприятий. Коллектив имеет разные творческие направления: танцы народов мира, современные, эстрадные – все это покажет и во время выступления в парке.

Сосчитайте соловьёв

Если вы сегодня планируете выбраться на природу и хотите сделать это с максимальной пользой, то можете помочь проекту «Соловьиные вечера».

Эта акция стартует ежегодно в третьи выходные мая, её целью является учёт певучих птиц. Нужно выполнить несколько простых действий. Во-первых, найти место где поют соловьи. Обычно это происходит в кустарниках, особенно вблизи водоёмов. Наиболее активно они поют по вечерам – после 8 вечера и утром – до 7-8 часов. Необходимо сосчитать всех певцов. Соловей – птица территориальная, они редко покидают определённый ареал, поэтому в таком подсчёте есть смысл.

Далее нужно записать подробный адрес места, занести где именно вы слышали трели (например, если в парке и лесу, то конкретно в какой его части). В идеале нужно записать голос поющего соловья, например, на телефон. Все материалы нужно разместить на сайте акции http://luscinia-luscinia.ru или отправить по электронной почте на адрес solvech@mail.ru (указав свои имя и фамилию).





Информация принимается до конца июня. Каждый участник получит электронное свидетельство о помощи в благом деле.

Биться до конца!

Первый матч за сохранение прописки в Суперилиге «Липецк» вчера проиграл чемпиону Высшей лиги «А» курскому «ЮЗГУ-Атому» - 1:3.







Но серия длится до 3-х побед, поэтому ещё ничего не потеряно. В субботу, 20 марта, в 17:30 второй матч в СК «Атлант» в селе Копцевы Хутора под Липецком (ул. Котовского, 1в). Добраться можно на машине или на автобусах 105, 105к и 405. Поддержите наших девчат в непростую минуту!

Дорогие липчане! Впереди жизнерадостные выходные, но время от времени нужно уделять внимание и событиям окружающего мира. Всё самое интересное и полезное вы всегда можете узнать на GOROD48. Чащк заходите на сайт и интересуйтесь обстановкой. Ждём вас снова и снова. До скорых встреч!