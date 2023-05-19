Первый матч за сохранение прописки в Суперлиге «Липецк» проиграл

Игровое преимущество команды Курска оказалось пугающе большим.

Шанс исправить все неудачи сезона и сохранить прописку в элите у липецких волейболисток ещё есть в переходных матчах до 3-х побед с победителем Высшей лиги «А» курским «ЮЗГУ-Атомом». Серия началась сегодня в СК «Атлант», но, увы, первая встреча принесла победу приезжей команде – 3:1.

В прошлые годы аутсайдерам Суперлиги несколько раз удавалось избежать вылета, даже не выходя на площадку. Бессменный на протяжении нескольких лет чемпион «вышки» череповецкая «Северянка» отказывался от стыков, мотивируя это нехваткой средств для выступления в главной лиге страны. А в нынешнем сезоне северянок в финале победил «ЮЗГУ-Атом», у которого оказались другие планы и перспективы.

Начало матча вселило робкую уверенность, что «Липецк»– более классная команда. С первых розыгрышей наши вышли вперёд – 4:1, но курянки быстро освоились и на табло долгое время наблюдалось равновесие – 6:6, 9:9, 13:13.В отрыв «ЮЗГУ-Атом» ушёл при счете 16:14, начал всё контролировать и довёл первый сет до победы – 25:20.

Вторая партия началась похожим образом – 5:5, а затем для липчанок прозвенел уже не тревожный звоночек, а целый набат: наша команда умудрилась в одной расстановке проиграть 7 (!) розыгрышей подряд – не помогали даже тайм-ауты главного тренера Андрея Смирнова – 5:12.

Удивительное дело, но и у курянок мяч вскоре тоже начал валиться из рук, и счет в партии сначала сравнялся – 14:14, а затем на финишную прямую наша команда вышла с комфортным преимуществом – 22:19. Тем не менее, и здесь счёт стал равным – 24:24, но в концовке липчанкам помогли две подряд результативные атаки лучшего игрока в нашем составе Ангелины Дементьевой – 26:24.

Одержав первую победу, «Липецк» развить преимущество не смог. Напротив, в третьем сете команда откровенно рухнула – 13:25.

Деваться было некуда. В четвёртом сете «Липецк» вёл – 20:18, 21:19, но в решающий момент опять отдал три розыгрыша и вперёд вышел уже «ЮЗГУ-Атом» - 22:21. Все могло закончиться для липчанок гораздо быстрее, следующее очко присудили Курску, но бдительный главный тренер Смирнов вовремя взял видео-челендж и сумел доказать, что мяч после удара Дементьевой коснулся рук блокирующих: счёт с 23:21 был переправлен на 22:22 – здесь отступать уже было некуда.

Последнее очко в матче нам принесла Наталья Фролова, закрывшая блоком атаку соперниц, счёт вновь сравнялся – 23:23. Затем курянки на блоке «зачехлили» Викторию Аникееву, а затем Анастасия Морозова идеально исполнила подачу навылет – 25:23 и 361.

Завтра в «Атланте» состоится второй матч серии. Начало в 17:30.