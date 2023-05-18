Общество
сегодня, 08:31
Сокольский мост с утра стоит в пробке
Хвост пробки начинается от улицы Баумана.
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Около семи утра на Сокольском мосту случилось ДТП: автомобиль «ВАЗ» врезался в бетонное ограждение, и сузил для проезда одну из оставшихся открытыми полос.
В направлении центра Липецка сразу же образовалась пробка. Сейчас она начинается от Сокольского кладбища на улице Баумана.
Затор вызвал еще одну аварию: на перекрестке улиц Баумана и Ушинского столкнулись автобус маршрута №346 и автомобиль «Киа».
Автобус задел легковой автомобиль, когда тот спускался с улицы Ушинского, а автобус на нее поворачивал.
В направлении центра Липецка сразу же образовалась пробка. Сейчас она начинается от Сокольского кладбища на улице Баумана.
Затор вызвал еще одну аварию: на перекрестке улиц Баумана и Ушинского столкнулись автобус маршрута №346 и автомобиль «Киа».
Автобус задел легковой автомобиль, когда тот спускался с улицы Ушинского, а автобус на нее поворачивал.
Гость.
Хвост-то длинный?
Да
ЮВП
Елена
Сейчас разгребать.
ЮВП
Дафна
И не только
Звонкий