Сокольский мост с утра стоит в пробке

Хвост пробки начинается от улицы Баумана.

«ВАЗ» врезался в бетонное ограждение, и сузил для проезда одну из оставшихся открытыми полос.







«Киа».





Около семи утра на Сокольском мосту случилось ДТП: автомобильВ направлении центра Липецка сразу же образовалась пробка. Сейчас она начинается от Сокольского кладбища на улице Баумана.Затор вызвал еще одну аварию: на перекрестке улиц Баумана и Ушинского столкнулись автобус маршрута №346 и автомобильАвтобус задел легковой автомобиль, когда тот спускался с улицы Ушинского, а автобус на нее поворачивал.