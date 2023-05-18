Общество

сегодня, 08:31

Сокольский мост с утра стоит в пробке

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#авария #ДТП #пробка
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Хвост пробки начинается от улицы Баумана.

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Около семи утра на Сокольском мосту случилось ДТП: автомобиль «ВАЗ» врезался в бетонное ограждение, и сузил для проезда одну из оставшихся открытыми полос.

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В направлении центра Липецка сразу же образовалась пробка. Сейчас она начинается от Сокольского кладбища на улице Баумана.

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Затор вызвал еще одну аварию: на перекрестке улиц Баумана и Ушинского столкнулись автобус маршрута №346 и автомобиль «Киа». 
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Автобус задел легковой автомобиль, когда тот спускался с улицы Ушинского, а автобус на нее поворачивал.
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#авария #ДТП #пробка
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Комментарии (10)

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Гость.

29 минут назад
В отдалённые района города хорошо бы канатную дорогу смонтировать. За место метро и трамваев. Надо предложить администрации города.
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Хвост-то длинный?

33 минуты назад
Просто чтоб знать, где находится задница и рядом не оказаться.
ответить

Да

33 минуты назад
Пробка ужас, маленькая авария и город встал)
ответить

ЮВП

34 минуты назад
Петрович чудил, но о сельских жителях заботился. Метро хотел сделать, чтобы им удобнее по городу перемещаться было.
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Елена

38 минут назад
А я думала это 11-тый в ДТП попал, но это не страшно 346-тые ездят хорошо я утром отвожу сына в сад перед носом отъезжает не успела дойти до ост след подъезжает минут 5-10 не более интервалы там.
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Сейчас разгребать.

39 минут назад
Не чего сейчас чиновники поедут и пробки как не бывало. Ждём 9:30. А простому люди и в пробке можно постаять.
ответить

ЮВП

39 минут назад
Не фиг трамвай убирать было.
ответить

Дафна

44 минуты назад
Уже с 7.45 едем от моста до 41 школы. Жуть просто!
ответить

И не только

45 минут назад
Баумана. Верх весь стоит Всё стоит Везде стоит
ответить

Звонкий

48 минут назад
На Баумана как ехать вверх желтый Лиаз попал в ДТП.
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