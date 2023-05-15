Общество

18 минут назад

В районе Дикого отключат холодную воду

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#отключения
В районе Дикого отключат холодную воду

Еще более, чем в двух десятках районов Липецка 16 мая из-за ремонтных работ давление холодной воды будет пониженным, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть района Дикого: дома №№ 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 61, 61а, 63, 65, 78, 80, 81 по улице Депутатской, №№ 1, 2, 3, 4, 5 по улице Индустриальной, №№ 34, 36, 41 по улице Киевской. Воду подвезут по адресу: улица Депутатская, 54. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 1, 2, 2а, 21, 31, 37, 39, 41 по улице Гоголя, №№ 5, 7 по улице У. Громовой, в частном секторе улицы Гоголя. Машина с водой подъедет по адресу: улица У. Громовой, 5. 

С 10:00 до 20:00 «РВК-Липецк» также будет проводить ремонтные работы на водопроводе диаметром 600 мм на участке по адресу: Лебедянское шоссе, 3. С 10:00 до 20:00 будет снижено давление при подаче холодной воды в микрорайонах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 24, МЖК, «Университетский», районе Опытной станции, 10-ой Шахты, районе Карьера, районе Нефтебазы, Центра, на проездах Поперечном и Универсальном. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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#отключения

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