18 минут назад
В районе Дикого отключат холодную воду
Еще более, чем в двух десятках районов Липецка 16 мая из-за ремонтных работ давление холодной воды будет пониженным, сообщили в «РВК-Липецк».
С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 1, 2, 2а, 21, 31, 37, 39, 41 по улице Гоголя, №№ 5, 7 по улице У. Громовой, в частном секторе улицы Гоголя. Машина с водой подъедет по адресу: улица У. Громовой, 5.
С 10:00 до 20:00 «РВК-Липецк» также будет проводить ремонтные работы на водопроводе диаметром 600 мм на участке по адресу: Лебедянское шоссе, 3. С 10:00 до 20:00 будет снижено давление при подаче холодной воды в микрорайонах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 24, МЖК, «Университетский», районе Опытной станции, 10-ой Шахты, районе Карьера, районе Нефтебазы, Центра, на проездах Поперечном и Универсальном.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.