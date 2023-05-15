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В РФ выросло число жалоб на кардиологическую помощь

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#здоровье #сердце

Всероссийский союз страховщиков выявил в прошлом году 370 тысяч нарушений в отношении пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) выявил в прошлом году 370 тысяч нарушений при оказании медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Это на треть больше, чем годом ранее, и почти на 40 тысяч больше, чем в допандемийном 2019 году. Страховщики зафиксировали наибольшее за последние годы число жалоб на качество медпомощи кардиологического профиля — почти 140 тысяч. Кроме чисто медицинских жалоб пациенты говорят про сложности с записью к врачу, слишком долгое ожидание приема — и необходимость платить за медпомощь, которая по закону должна быть бесплатной. Врачи-кардиологи ставят представленную статистику под сомнение, но признают проблемы со своевременным переводом пациентов в вышестоящую организацию и их лекарственным обеспечением, хотя отмечают, что в ряде регионов, например в Москве, для них находят решения, - пишет "Ъ".

В 2022 году число нарушений при оказании медицинской помощи по профилю «кардиология» выросло более чем на треть по сравнению с 2021 годом — до 370 тысяч, - сообщили изданию во Всероссийском союзе страховщиков. В 2020 году страховые компании зафиксировали 260 тыс. нарушений, а в допандемийном 2019 году — 324 тыс. В ВСС объясняют такое временное улучшение ситуации снижением числа плановых госпитализаций во время пандемии COVID-19. В 2022 году объемы плановой медицины восстановились: так, количество визитов к врачу в рамках диспансерного наблюдения выросло примерно на 20%.

Негативная тенденция продолжается и в этом году: в первом квартале выявлено уже 90 тысяч нарушений, - утверждают страховщики.

Самые частые нарушения при оказании амбулаторной медпомощи кардиологическим больным были связаны с превышением сроков ожидания проведения диагностических инструментальных исследований, несвоевременной постановкой пациента на диспансерное наблюдение, проблемами преемственности в лечении и отсутствием необходимых консультаций или консилиумов. Среди самых распространенных нарушений при оказании медпомощи в стационарах эксперты называют невыполнение или некачественное выполнение диагностических и лабораторных исследований; отсутствие в медицинской документации результатов обследований, осмотров и консультаций, дневниковых записей, позволяющих оценить динамику состояния здоровья; несвоевременный перевод пациента в медицинскую организацию более высокого уровня; нерациональное назначение лекарственных препаратов.

Страховые медицинские организации зафиксировали также наибольшее за последние годы число обращений с жалобами на качество медпомощи от пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями — почти 140 тысяч таких обращений, что в 3,5 раза превышает показатель 2021 года.

Среди наиболее частых причин для недовольства застрахованных по ОМС в сегменте «кардиология» — оказание некачественной медпомощи, сложности с записью к врачу, слишком долгое ожидание приема или проведения обследования, а также необходимость платить за медпомощь, которая по закону должна оказываться бесплатно,- отмечают в ВСС.
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#здоровье #сердце

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