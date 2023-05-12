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В Липецк привезут ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца

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В Липецк привезут ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца

Торжественная встреча ковчега состоится утром 15 мая на Соборной площади.

15 мая по благословению митрополита Липецкого и Задонского Арсения на Cоборной площади Липецка состоится торжественная встреча ковчега с частицей святых мощей святого великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщает пресс-служба Липецкой епархии.

Предположительное время встречи святыни — 8:30, после чего в кафедральном соборе Рождества Христова состоится торжественная Божественная Литургия.

Напомним, с 9 по 21 мая в Христорождественском соборе Липецка также можно поклониться ковчегу с частицей святых мощей блаженной Матроны Московской.
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#религия
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