Трижды попавшегося пьяным за рулём мотоциклиста отправили в колонию

Садиться за руль мужчина не сможет 3,5 года.

Усманский районный суд вынес приговор 33-летнему уроженцу Казахстана по части 2 статьи 264.1 УК РФ «Управление другим механическим транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, до этого случая мужчина уже был дважды судим за нетрезвую езду, последний раз его приговорили к 480 часам обязательных работ и лишили прав на 3 года. Но он снова сел за руль мотоцикла в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен сотрудниками ДПС.



Мотоциклист полностью признал вину, его приговорили к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и лишили водительских прав на 3 года 6 месяцев.