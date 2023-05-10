Происшествия

54 минуты назад

Трижды попавшегося пьяным за рулём мотоциклиста отправили в колонию

339
#ПДД #нарушение
Трижды попавшегося пьяным за рулём мотоциклиста отправили в колонию

Садиться за руль мужчина не сможет 3,5 года.

Усманский районный суд вынес приговор 33-летнему уроженцу Казахстана по части 2 статьи 264.1 УК РФ «Управление другим механическим транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, до этого случая мужчина уже был дважды судим за нетрезвую езду, последний раз его приговорили к 480 часам обязательных работ и лишили прав на 3 года. Но он снова сел за руль мотоцикла в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен сотрудниками ДПС.

Мотоциклист полностью признал вину, его приговорили к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и лишили водительских прав на 3 года 6 месяцев.
339
#ПДД #нарушение

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