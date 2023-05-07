Происшествия

сегодня, 17:31

В доме на улице Петра Смородина горел мусоропровод

3 632
#пожар
2

Столб черного дыма над многоэтажкой был виден из разных концов Юго-Западной части Липецка

Сегодня на улице Петра Смородина, 20 произошло возгорание мусоропровода, говорится в сообществе «ТВК-Новости (город Липецк)»

Как стало известно GOROD48, с возгоранием боролись три пожарных расчета. В данный момент пожар потушен.





3 632
#пожар
2

Комментарии (3)

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парторг

14 минут назад
алекс, Это креативные курильщики кидают в мусоропровод бычки.
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Умный

16 минут назад
Там давно мусоропровод заварен!
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алекс

сегодня, 17:54
это альтернативное отопление .мерзнут .запустили котельную .
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