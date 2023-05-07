Происшествия
сегодня, 17:31
В доме на улице Петра Смородина горел мусоропровод
Столб черного дыма над многоэтажкой был виден из разных концов Юго-Западной части Липецка
Сегодня на улице Петра Смородина, 20 произошло возгорание мусоропровода, говорится в сообществе «ТВК-Новости (город Липецк)»
Как стало известно GOROD48, с возгоранием боролись три пожарных расчета. В данный момент пожар потушен.
Как стало известно GOROD48, с возгоранием боролись три пожарных расчета. В данный момент пожар потушен.
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