Забеги, пробеги, водный парад – программу празднования 9 мая опубликовала мэр Липецка

Глава города Евгения Уваркина ознакомила липчан с планом празднований 9 мая

С учетом того, что оперштаб Липецкой области принял решение не проводить массовых мероприятий, шествий и парадов в Липецке в день Победы, в связи с террористическими угрозами, мэрия разработала программу празднований с меньшим масштабом.Глава Липецка Евгения Уваркина рассказала в соцсетях, какие мероприятия в городе все-таки пройдут:8 мая в 20.00 на Зеленом острове пройдет «Ночной партизанский забег».9 мая в 11 часов начнется праздничный концерт в Быхановом саду.9 мая в 11.30 от парковки у ТЦ «Линия» стартует автопробег. Десятки автомобилей с флагами проедут по центральным улицам Липецка и местам, символизирующим День Победы, завершив путь на набережной.При этом Евгения Уваркина призвала липчан в этот день на своих автомобилях разместить портреты родственников – героев, участников великой Отечественной войны.«В этом году нам по понятным причинам пришлось отказаться от торжественного шествия «Бессмертный полк», так давайте проведем акцию в таком формате» - написала мэр города.В 14 часов 9 мая пройдет водомоторный парад, который уже несколько лет подряд организует активное сообщество по развитию водно-моторного спорта «Мотолодочный клуб». Начало у лодочной станции «Волна» (ул. Левобережная, 9), его участники проследуют прямиком до Сокольского пляжа. Все желающие, у кого есть лодки и катера, могут присоединиться.В этот же день, 9 мая с 17 часов в парке Победы и Нижнем парке пройдут интерактивные программы. Занятие по душе найдут и дети, и взрослые. Большой выбор мастер-классов, различные тематические фотозоны, подвижные игры, исполнение песен военные лет и многое другое.В 19 часов сразу на нескольких площадках города начнутся праздничные концерты (одно уточнение: в парке Металлургов начало в 18 часов). Любимые артисты и коллективы города порадуют всех своим творчеством.Помимо этого, 9 мая традиционно в течение всего дня будет проходить возложение цветов в местах захоронения воинов, погибших в годы Великой Отечественной Войны.