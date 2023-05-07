Происшествия

54 минуты назад

Бобер забрался в подвал жилого дома

368
#охотнадзор #бобер

Охотинспекторы приняли участие в спасательной операции – вылавливанию бобра из погреба.

От спасателей службы «112» в областное управление по охране объектов животного мира поступило сообщение о бобре, который забрался в подвал жилого дома.

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- Животное было напугано и испытывало стресс из-за того, что находилось не в естественной среде обитания, - рассказали в управлении.

Охотинспекторы заманили бобра в клетку, и вывезли животное на водоем в Краснинском районе.

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Несколько лет назад в Чаплыгинском районе на территории домовладения бобр напал на 25-летнюю девушку, сильно укусив ее за ногу. 


Фото и видео:vk.com/ohotnadzor48

368
#охотнадзор #бобер

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