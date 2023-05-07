Бобер забрался в подвал жилого дома

Охотинспекторы приняли участие в спасательной операции – вылавливанию бобра из погреба.



От спасателей службы «112» в областное управление по охране объектов животного мира поступило сообщение о бобре, который забрался в подвал жилого дома.- Животное было напугано и испытывало стресс из-за того, что находилось не в естественной среде обитания, - рассказали в управлении.Охотинспекторы заманили бобра в клетку, и вывезли животное на водоем в Краснинском районе.

Несколько лет назад в Чаплыгинском районе на территории домовладения бобр напал на 25-летнюю девушку , сильно укусив ее за ногу.