54 минуты назад
Бобер забрался в подвал жилого дома
Охотинспекторы приняли участие в спасательной операции – вылавливанию бобра из погреба.
- Животное было напугано и испытывало стресс из-за того, что находилось не в естественной среде обитания, - рассказали в управлении.
Охотинспекторы заманили бобра в клетку, и вывезли животное на водоем в Краснинском районе.
Несколько лет назад в Чаплыгинском районе на территории домовладения бобр напал на 25-летнюю девушку, сильно укусив ее за ногу.
Фото и видео:vk.com/ohotnadzor48