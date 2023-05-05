Общество
29 минут назад
Убийцу многодетной матери приговорили к девяти годам строгого режима
Советский суд вынес приговор Наврузу Сахизада.
Судья Советского суда Липецка Екатерина Перова приговорила 52-летнего уроженца Афганистана Навруза Сахизада к девяти годам колонии строго режима за убийство его бывшей гражданской жены — 37-летней многодетной матери.
По версии следствия, отец восьмерых детей, пятеро из которых — несовершеннолетние, совершил преступление утром 2 сентября 2022 года на улице Белянского в Липецке. Он напал с охотничьим ножом на свою бывшую сожительницу Светлану, когда она возвращалась из школы, куда отводила их общего ребенка. От полученных ранений женщина умерла на месте преступления. Её смерть наступила от проникающего колото-резаного ранения грудной клетки с повреждением лёгких, сердца и обильного кровотечения. А сам попытался скрыться с места пришествия, но полицейские задержали его в Воронежской области. https://gorod48.ru/news/1933576/
Как рассказал в ходе следствия сам подозреваемый, со Светланой он познакомился во время работы на Центральном рынке в Иваново, где торговал обувью. Зарабатывал он неплохо — около 120 тысяч рублей в месяц. Женщина работала продавцом. После знакомства они около двух лет встречались, а потом стали жить вместе. У них родились трое детей.
Последние пять лет семья жила в Иваново. За это время пара нажила два автомобиля, три дома и квартиру. Обвиняемый утверждает, что все было куплено на его деньги, но оформлено на сожительницу. Прошлым летом Светлана прислала ему сообщение, в котором сообщила, что она уходит от него и забирает с собой детей. Он попросил ее остаться, но та ответила отказом. После этого он пытался найти свою семью, но безуспешно. А потом увидел на странице дочери во «ВКонтакте» фотографию с геолокацией — Липецк, улица Белянского.
Навруз отправился в Липецк, где оказался 29 августа. Здесь он арендовал на пять дней автомобиль переложил в него свои вещи, в том числе охотничий нож. На протяжении 3-4 дней выслеживал Светлану и вычислил, когда она отводит сына в школу. С 1 на 2 сентября он выпил примерно водки с энергетиком, а утром совершил преступление.
В начале судебного процесса Навруз Сахизада признал себя в совершенном преступлении за исключением двух моментов: он не пил и не хотел убивать жертву. В том же заседании сестра погибшей утверждала, что он был семейным тираном, третировал жену, бил детей. И все имущество, в том числе квартиры и машины купила она, а он был нахлебником. Подсудимый с ней не согласился, но Екатерина Перова пресекла споры. https://gorod48.ru/news/1937689/
Судебное следствие длилось четыре с половиной месяца
По версии следствия, отец восьмерых детей, пятеро из которых — несовершеннолетние, совершил преступление утром 2 сентября 2022 года на улице Белянского в Липецке. Он напал с охотничьим ножом на свою бывшую сожительницу Светлану, когда она возвращалась из школы, куда отводила их общего ребенка. От полученных ранений женщина умерла на месте преступления. Её смерть наступила от проникающего колото-резаного ранения грудной клетки с повреждением лёгких, сердца и обильного кровотечения. А сам попытался скрыться с места пришествия, но полицейские задержали его в Воронежской области. https://gorod48.ru/news/1933576/
Как рассказал в ходе следствия сам подозреваемый, со Светланой он познакомился во время работы на Центральном рынке в Иваново, где торговал обувью. Зарабатывал он неплохо — около 120 тысяч рублей в месяц. Женщина работала продавцом. После знакомства они около двух лет встречались, а потом стали жить вместе. У них родились трое детей.
Последние пять лет семья жила в Иваново. За это время пара нажила два автомобиля, три дома и квартиру. Обвиняемый утверждает, что все было куплено на его деньги, но оформлено на сожительницу. Прошлым летом Светлана прислала ему сообщение, в котором сообщила, что она уходит от него и забирает с собой детей. Он попросил ее остаться, но та ответила отказом. После этого он пытался найти свою семью, но безуспешно. А потом увидел на странице дочери во «ВКонтакте» фотографию с геолокацией — Липецк, улица Белянского.
Навруз отправился в Липецк, где оказался 29 августа. Здесь он арендовал на пять дней автомобиль переложил в него свои вещи, в том числе охотничий нож. На протяжении 3-4 дней выслеживал Светлану и вычислил, когда она отводит сына в школу. С 1 на 2 сентября он выпил примерно водки с энергетиком, а утром совершил преступление.
В начале судебного процесса Навруз Сахизада признал себя в совершенном преступлении за исключением двух моментов: он не пил и не хотел убивать жертву. В том же заседании сестра погибшей утверждала, что он был семейным тираном, третировал жену, бил детей. И все имущество, в том числе квартиры и машины купила она, а он был нахлебником. Подсудимый с ней не согласился, но Екатерина Перова пресекла споры. https://gorod48.ru/news/1937689/
Судебное следствие длилось четыре с половиной месяца