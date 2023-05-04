Погода в Липецке

36 минут назад

Атмосферный фронт с запада принесет в Липецкую область небольшие дожди

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#дождь
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Атмосферный фронт с запада принесет в Липецкую область небольшие дожди

5 и 6 мая Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов с запада – ожидаются небольшие дожди. 7 мая осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят: 5 мая – 12 градусов тепла, что в пределах нормы, 6 и 7 мая – 5-7 градусов тепла, что на 5-7 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие, днем кратковременные дожди. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +5 до +10 градусов, днем – от +13 до +18 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью будет от +7 до +9 градусов, днем она составит от +15 до +17 градусов.

День 5 мая стал самым теплым в Липецке в 1963 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1999 году – 4 градуса мороза. 

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#дождь
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