Атмосферный фронт с запада принесет в Липецкую область небольшие дожди

5 и 6 мая Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов с запада – ожидаются небольшие дожди. 7 мая осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят: 5 мая – 12 градусов тепла, что в пределах нормы, 6 и 7 мая – 5-7 градусов тепла, что на 5-7 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие, днем кратковременные дожди. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +5 до +10 градусов, днем – от +13 до +18 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью будет от +7 до +9 градусов, днем она составит от +15 до +17 градусов.



День 5 мая стал самым теплым в Липецке в 1963 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1999 году – 4 градуса мороза.



