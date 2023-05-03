Общество

сегодня, 12:55

«Брошенка»-просрочка стоит у проходных Новолипецкого комбината

9 882
#благоустройство
3
«Брошенка»-просрочка стоит у проходных Новолипецкого комбината

«Деу-Нексию» департамент развития территорий должен был вывезти на утилизацию еще в декабре прошлого года.

У остановки «АЗТП» на улице Металлургов стоит брошенная свои владельцем «Деу-Нексия». Стоит давно. У побитой сплошной ржавчиной машины спущены колеса, разбито стекло со стороны пассажира. На стекле со стороны водителя наклеено предупреждение, в котором Левобережный отдел департамента развития территорий Липецка требует от владельца убрать машину до 21 ноября, грозя эвакуацией и утилизацией через 30 суток.

8dbb8fa8-6f28-42c7-836e-5c751d60329e.jpg

e703cd32-2262-4cf5-852c-08a180c8b9b7.jpg

Ну ладно, 31 декабря всем ни до чего — праздник! Но вот прошли все возможные праздники вплоть до Пасхи и Первомая, а разукомплектованная машина до сих пор стоит на стоянке у проходных Новолипецкого комбината. Почему?

— Владелец автомобиля не найден. В апреле заключен контракт на вывоз разукомплектованных транспортных средств, в его графике «Деу-Нексия» поставлена май, — ответили на вопрос в департаменте развития территорий мэрии.

Но это — не последняя «брошенка» в Липецке.

428bdd6a-688a-4b61-9b1a-21784f86a781.jpg

Этот «Хендай» стоит во дворе дома №15 по улице Союзной.

7eb22ad4-71c7-4e8a-ad26-1b1ec3a697e5.jpg

А эту машину ее хозяин, очевидно, захотел кому-то подарить или похоронить — упакованная в черный полиэтилен, она стоит у дома №21/2 по улице Папина.

Убрать такие автомобили просто так со двора или улицы нельзя, ведь юридически у них есть владельцы. Задача городского департамента развития территорий — найти этих людей, заставить самостоятельно убрать разукомплектованное авто. Однако зачастую даже найденные с помощью автоинспекторов собственники разукомплектованных машин игнорируют требования мэрии, и тогда автохлам попадает на муниципальную стоянку. Чтобы забрать машину, собственнику эвакуированного автомобиля необходимо заплатить 4,5 тысячи рублей за ее принудительное перемещение и по 10 рублей за каждые сутки хранения. Порой, взвесив техническое состояние автомобиля и возможные финансовые потери, владельцы решают просто забыть о своем движимом имуществе. Тогда такие машины утилизируют, а доход от сдачи автохлама идет в городской бюджет.

В прошлом году в Липецке выявлены 118 разукомплектованных транспортных средств. Владельцы 104 таких машин их убрали их добровольно. 14 «брошенок» сотрудники департамента развития территории перевезли на стоянку временного хранения.
9 882
#благоустройство
3

Комментарии (9)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сергей

2 минуты назад
Разбитые стёкла, спущеные( проколотые колеса), пыль, это не есть признак разукомплектованости, а есть признаки либо * ,сопряженого с порчей. Либо очень большие цены на запасные части. А с таким подходом, любое авто в пыли, и со спущеными колесами можно считать брошеным???? Так что ли?
ответить

vlad

2 минуты назад
Алкан лтз, так в чем дело? Очищай город, если наша администрация не может найти владельцев.
ответить

В городе

14 минут назад
А сколько в городе незаконно установленных киосков!
ответить

Не прокормим!

16 минут назад
Сколько таких неудачных деток пристроено на тёплые места! За счёт работающих...
ответить

Житель

29 минут назад
А почему брошенные гаражи не убирают по адресу: г.Липецк ул.Циолковского 6/2 стоят 2 железных гаража - владельцев то и в живых уже нет. Причем эти 2 гаража установлены не законно они стоят рядом с забором детского садика.
ответить

Алкан лтз

46 минут назад
Дайте мне возможность я утилизирую все. Этим сделаю большой вклад в очищении нашего города от загрязнения!
ответить

с доватора

47 минут назад
у нас во дворе тоже несколько таких машин на парковке место занимают..
ответить

Коммунист

49 минут назад
Видимо заработался человек.
ответить

Лариса

52 минуты назад
Может хозяин воюет. Или в тюрьме сидит.
ответить
Пожизненное за госизмену, сбор ДНК всех осужденных – законы, которые вступают в силу в мае
#законы
17
Пожизненное за госизмену, сбор ДНК всех осужденных – законы, которые вступают в силу в мае
Общество

Еще в рубрике

Водители жалуются на состояние альтернативной дороги под Липецком
#мост #дорога #объезд
Водители жалуются на состояние альтернативной дороги под Липецком

4 минуты назад

Общество
Жильцы затопленных квартир могут не дождаться помощи от управляющей компании
#ЖКХ #залитие #кровля
1
Жильцы затопленных квартир могут не дождаться помощи от управляющей компании

19 минут назад

Общество
5 мая транспорт в центре Липецка будет двигаться в режиме ожидания
#транспорт
4
5 мая транспорт в центре Липецка будет двигаться в режиме ожидания

40 минут назад

Общество
В Липецке определились со смотрителем за пляжами в этом году
#пляж
8
В Липецке определились со смотрителем за пляжами в этом году

сегодня, 11:23

Общество
Девять семей неделю живут без воды из-за закрытой квартиры
#потом
10
Девять семей неделю живут без воды из-за закрытой квартиры

сегодня, 10:26

Общество
На проспекте Мира не работают несколько светофоров
#светофоры
На проспекте Мира не работают несколько светофоров

сегодня, 10:19

Общество