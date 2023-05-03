«Брошенка»-просрочка стоит у проходных Новолипецкого комбината

«Деу-Нексию» департамент развития территорий должен был вывезти на утилизацию еще в декабре прошлого года.

У остановки «АЗТП» на улице Металлургов стоит брошенная свои владельцем «Деу-Нексия». Стоит давно. У побитой сплошной ржавчиной машины спущены колеса, разбито стекло со стороны пассажира. На стекле со стороны водителя наклеено предупреждение, в котором Левобережный отдел департамента развития территорий Липецка требует от владельца убрать машину до 21 ноября, грозя эвакуацией и утилизацией через 30 суток.Ну ладно, 31 декабря всем ни до чего — праздник! Но вот прошли все возможные праздники вплоть до Пасхи и Первомая, а разукомплектованная машина до сих пор стоит на стоянке у проходных Новолипецкого комбината. Почему?— Владелец автомобиля не найден. В апреле заключен контракт на вывоз разукомплектованных транспортных средств, в его графике «Деу-Нексия» поставлена май, — ответили на вопрос в департаменте развития территорий мэрии.Но это — не последняя «брошенка» в Липецке.Убрать такие автомобили просто так со двора или улицы нельзя, ведь юридически у них есть владельцы. Задача городского департамента развития территорий — найти этих людей, заставить самостоятельно убрать разукомплектованное авто. Однако зачастую даже найденные с помощью автоинспекторов собственники разукомплектованных машин игнорируют требования мэрии, и тогда автохлам попадает на муниципальную стоянку. Чтобы забрать машину, собственнику эвакуированного автомобиля необходимо заплатить 4,5 тысячи рублей за ее принудительное перемещение и по 10 рублей за каждые сутки хранения. Порой, взвесив техническое состояние автомобиля и возможные финансовые потери, владельцы решают просто забыть о своем движимом имуществе. Тогда такие машины утилизируют, а доход от сдачи автохлама идет в городской бюджет.В прошлом году в Липецке выявлены 118 разукомплектованных транспортных средств. Владельцы 104 таких машин их убрали их добровольно. 14 «брошенок» сотрудники департамента развития территории перевезли на стоянку временного хранения.