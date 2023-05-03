Общество
сегодня, 12:55
«Брошенка»-просрочка стоит у проходных Новолипецкого комбината
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«Деу-Нексию» департамент развития территорий должен был вывезти на утилизацию еще в декабре прошлого года.
У остановки «АЗТП» на улице Металлургов стоит брошенная свои владельцем «Деу-Нексия». Стоит давно. У побитой сплошной ржавчиной машины спущены колеса, разбито стекло со стороны пассажира. На стекле со стороны водителя наклеено предупреждение, в котором Левобережный отдел департамента развития территорий Липецка требует от владельца убрать машину до 21 ноября, грозя эвакуацией и утилизацией через 30 суток.
Ну ладно, 31 декабря всем ни до чего — праздник! Но вот прошли все возможные праздники вплоть до Пасхи и Первомая, а разукомплектованная машина до сих пор стоит на стоянке у проходных Новолипецкого комбината. Почему?
— Владелец автомобиля не найден. В апреле заключен контракт на вывоз разукомплектованных транспортных средств, в его графике «Деу-Нексия» поставлена май, — ответили на вопрос в департаменте развития территорий мэрии.
Но это — не последняя «брошенка» в Липецке.
Этот «Хендай» стоит во дворе дома №15 по улице Союзной.
А эту машину ее хозяин, очевидно, захотел кому-то подарить или похоронить — упакованная в черный полиэтилен, она стоит у дома №21/2 по улице Папина.
Убрать такие автомобили просто так со двора или улицы нельзя, ведь юридически у них есть владельцы. Задача городского департамента развития территорий — найти этих людей, заставить самостоятельно убрать разукомплектованное авто. Однако зачастую даже найденные с помощью автоинспекторов собственники разукомплектованных машин игнорируют требования мэрии, и тогда автохлам попадает на муниципальную стоянку. Чтобы забрать машину, собственнику эвакуированного автомобиля необходимо заплатить 4,5 тысячи рублей за ее принудительное перемещение и по 10 рублей за каждые сутки хранения. Порой, взвесив техническое состояние автомобиля и возможные финансовые потери, владельцы решают просто забыть о своем движимом имуществе. Тогда такие машины утилизируют, а доход от сдачи автохлама идет в городской бюджет.
В прошлом году в Липецке выявлены 118 разукомплектованных транспортных средств. Владельцы 104 таких машин их убрали их добровольно. 14 «брошенок» сотрудники департамента развития территории перевезли на стоянку временного хранения.
Ну ладно, 31 декабря всем ни до чего — праздник! Но вот прошли все возможные праздники вплоть до Пасхи и Первомая, а разукомплектованная машина до сих пор стоит на стоянке у проходных Новолипецкого комбината. Почему?
— Владелец автомобиля не найден. В апреле заключен контракт на вывоз разукомплектованных транспортных средств, в его графике «Деу-Нексия» поставлена май, — ответили на вопрос в департаменте развития территорий мэрии.
Но это — не последняя «брошенка» в Липецке.
Этот «Хендай» стоит во дворе дома №15 по улице Союзной.
А эту машину ее хозяин, очевидно, захотел кому-то подарить или похоронить — упакованная в черный полиэтилен, она стоит у дома №21/2 по улице Папина.
Убрать такие автомобили просто так со двора или улицы нельзя, ведь юридически у них есть владельцы. Задача городского департамента развития территорий — найти этих людей, заставить самостоятельно убрать разукомплектованное авто. Однако зачастую даже найденные с помощью автоинспекторов собственники разукомплектованных машин игнорируют требования мэрии, и тогда автохлам попадает на муниципальную стоянку. Чтобы забрать машину, собственнику эвакуированного автомобиля необходимо заплатить 4,5 тысячи рублей за ее принудительное перемещение и по 10 рублей за каждые сутки хранения. Порой, взвесив техническое состояние автомобиля и возможные финансовые потери, владельцы решают просто забыть о своем движимом имуществе. Тогда такие машины утилизируют, а доход от сдачи автохлама идет в городской бюджет.
В прошлом году в Липецке выявлены 118 разукомплектованных транспортных средств. Владельцы 104 таких машин их убрали их добровольно. 14 «брошенок» сотрудники департамента развития территории перевезли на стоянку временного хранения.
9 882
Сергей
vlad
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