Соучастницу мошенников задержал родственник пенсионерки

20-летняя москвичка принимала участие в мошеннических схемах, выступая в роли курьера



В Липецке начинается судебный процесс над 20-летней жительницей Москвы. Ее обвиняют в мошенничестве. Девушка приехала в наш регион специально для работы на группу аферистов. Ей отводилась роль курьера.



Так в сентябре прошлого года 85-летней липчанке позвонили неизвестные и сообщили о попавшей под уголовное преследование близкой родственницы. Бабушке предложили «замять» дело за 200 тысяч рублей. За деньгами пришла москвичка. Забрав деньги, она отправилась уже по другому адресу – там она также должна была забрать большую сумму у пенсионерки, которую обманули по той же схеме. Но помешал зять пенсионерки, он понял в чем дело и задержал мошенницу.



Выяснилось, что девушка уже была судима за подобное и приговаривалась к трехлетнему условному сроку. За свою курьерскую работу она получала по 10 тысяч рублей с каждого эпизода.



- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

