Происшествия

сегодня, 09:27

Соучастницу мошенников задержал родственник пенсионерки

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#мошенничество
Соучастницу мошенников задержал родственник пенсионерки

20-летняя москвичка принимала участие в мошеннических схемах, выступая в роли курьера

В Липецке начинается судебный процесс над 20-летней жительницей Москвы. Ее обвиняют в мошенничестве. Девушка приехала в наш регион специально для работы на группу аферистов. Ей отводилась роль курьера.

Так в сентябре прошлого года 85-летней липчанке позвонили неизвестные и сообщили о попавшей под уголовное преследование близкой родственницы. Бабушке предложили «замять» дело за 200 тысяч рублей. За деньгами пришла москвичка. Забрав деньги, она отправилась уже по другому адресу – там она также должна была забрать большую сумму у пенсионерки, которую обманули по той же схеме. Но помешал зять пенсионерки, он понял в чем дело и задержал мошенницу.

Выяснилось, что девушка уже была судима за подобное и приговаривалась к трехлетнему условному сроку. За свою курьерскую работу она получала по 10 тысяч рублей с каждого эпизода.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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#мошенничество

Комментарии (2)

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Пенсионер

4 минуты назад
Пенсионеры! Будьте бдительны, не доверяйте всем подряд. Помните! Мы с вами живем не в СССР. Нас никто не хочет защищать. Все ждут - когда умрем.
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Animal Planet.

18 минут назад
С утра уже позвонили упыри,типа здравствуйте вас беспокоят с 13 отделения полиции. Трубку сразу кладите,не вступая в диалог.
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