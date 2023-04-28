Чаплыгинцы сами решили, как будет развиваться их город

И такая возможность есть у всех горожан региона.

В социальных сетях проходит активная информационная кампания: жителям городов области предлагают выбрать общественные пространства для благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» в следующем году — это парки, скверы, пешеходные зоны. Голосование проходит на сайте 48.gorodsreda.ru, где для выбора представлены 50 пространств Липецка, Ельца, Грязей, Усмани, Лебедяни, Данкова, Чаплыгина и Задонска. Свой голос можно отдать только за один объект. В 2024 году в регионе будут обновлены более 30 общественных пространств, набравшие максимальное число голосов.Как реализуются итоги прошлогоднего голосования мы посмотрели в Чаплыгине.Путешествие по Чаплыгину началось с улицы Горького: на ней прокладывается прогулочная дорожка с тремя зонами отдыха. Во время Всероссийского онлайн-голосования 2022 года за строительство дорожки проголосовали более двух тысяч чаплыгинцев. И мотив их вполне ясен — пешеходная зона связывает район, называемый местными жителями Гая, и центр города. По ней можно попасть на центральный стадион, а дальше — ко всем культурным местам и достопримечательностям города. На километровой дорожке строители уложат тротуарную плитку, установят малые архитектурные формы, смонтируют систему видеонаблюдения. А украсят общественное пространство зеленые насаждения.Если с Горького свернуть на улицу Советскую в сторону Троицкого собора, то можно увидеть недавно реконструированную площадь. А еще — место для свиданий. Арт-объект представляет собой силуэт двух влюбленных, часы, показывающие реальное время и надпись «Первое свидание». Чем не место для встреч. Пока мы обсуждали этот арт-объект, мимо прошли местные старушки.— Смотри. «Первое свидание». А ты помнишь свое первое свидание? — Спросила одна из них вторую.С улицы Свердлова, где установлена эта конструкция, сворачиваем направо и выходим по улице Карла Маркса к Центральному городскому парку. Его поэтапно приводят в порядок с 2021 года. В парке уложили плитку и искусственное покрытие, установили малые архитектурные формы и детские площадки. В 2022 году благоустройство продолжилось благодаря победе во всероссийском онлайн-голосовании. Парк наполнился прогулочными зонами и зонами для отдыха, арками с подсветкой, малыми архитектурными формами и новым освещением. Для безопасности установлена современная система видеонаблюдения.Изюминкой парка стала ротонда на обзорной площадке. С нее открывается прекрасный вид на Нижний парк, благоустроенный еще в 2016 году. В 2023 году общее преображение парка дополнила входная группа. Таким образом за несколько лет здесь появился целый комплекс для отдыха и развлечений, который стал излюбленной декорацией для фотографий чаплыгинцев.Если пройти через парк, то мы попадаем на площадь Октябрьской революции. Здесь чаплыгинцы отмечают Дни города и района, приходят на крупные концерты. Но в этом году для массовых гуляний придется выбрать другое место, так как на площади началась большая стройка.Благоустройство площади Октябрьской революции стало возможным благодаря победе Чаплыгина во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Победу в конкурсе 2022 года также одержали проекты по преображению Тяпкиной горы в Лебедяни, набережной в Усмани, пространства возле реки Тешевка в Задонске. Но вернемся к Чаплыгину.По словам председателя комитета по управлению городским хозяйством администрации Чаплыгинского района Светланы Дорофеевой, концепция площади меняется полностью. Раньше основу ландшафтного решения составляла круглая клумба вокруг памятника Ленину и круглый советский фонтан со сквером. Клумбу окружало пустое заасфальтированное пространство.После реконструкции на площади будут преобладать прямоугольные формы. При этом высота барьера фонтана снизится до полуметра. А подходы к нему будут оформлены в виде мостиков. Появятся на площади качели с подсветкой — полюбились они местной администрации. Строители также установят малые архитектурные формы, много уличной мебели, обновят освещение, добавят зелени — высадят ели, яблони, шелковицы, клёны и кустарники, обновят внешний вид Доски почета.Кстати, в Чаплыгине, как и в Липецке сносят больные деревья. Поэтому горожане считают, что растительности в городе становится меньше, с чем не согласна Светлана Дорофеева.— По каждому снесенному дереву у нас есть заключение лесопотологической экспертизы — они были больными. Мы только в этом году высадили более трехсот деревьев в детском парке Заречье и городском парке. Просто должно пройти время, чтобы они подросли. С критикой этой мы знакомы, поэтому решено высаживать на площади Октябрьской революции пятилетние деревья высотой более двух с половиной метров. «Результат жители города увидят быстрее», — говорит Светлана Дорофеева.В целом прогулка оставила приятное впечатление. Из общения с местными жителями стало ясно, что они в целом одобряют изменения во внешнем облике города. А чтобы он преобразился там, где действительно назрела проблема, волонтёры рассказывают посетителям парков о возможности проголосовать на сайте 48.gorodsreda.ru за новые места для благоустройства, а некоторым помогают сделать это на месте. В списке текущего года четыре чаплыгинских пространства, и уже есть лидеры, например, сквер на улице Толстого.Кстати, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2023 году будет благоустроено 115 общественных пространств области. Почти половина из них — это различные пешеходные дорожки и прогулочные зоны, на втором месте по количеству объектов — парки, скверы, зоны отдыха и проведения мероприятий. Всего с 2019 года на территории Липецкой области благоустроено 488 общественных пространств. А за будущие изменения еще можно успеть проголосовать, до завершения голосования осталось 33 дня.