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Липецкая вечЁрка: смерть Борцова, резня в Ельце и северное сияние
Сегодня, 24 апреля, стала известна дата похорон депутата Государственной Думы Николая Борцова, в Ельце расследуют уголовное дело о гибели 22-летнего парня, и жители Данкова поделились фотографиями северного сияния.
Гражданская панихида по Николаю Борцову пройдёт завтра в ДК Лебедяни с 09:00 до 12:00. Отпевание состоится в Ново-Казанском соборе Лебедяни, а похоронят Николая Борцова на старом Преображенском кладбище.
Новости о внезапной смерти Николая Борцова набрали более сотни комментариев. Чаще читатели писали о нем хорошо.
— Ничего плохого нельзя сказать только хорошее. Николай Иванович был человеком. Пусть земля ему будет пухом, — написал Житель Липецка.
— Люди, человек из списка Forbes умер в своём доме в Лебедяни. Ни в Дубае, ни в Израиле, ни на островах на яхте. В Лебедяни. Ни даже не на рублевской даче. Это о многом говорит, — еще один комментарий.
— Лебедянь расцвела при Борцове. Современный европейский город. с идеальными дорогами, общественным транспортом и инфраструктурой. Низкий поклон до земли великому человеку, — поблагодарила Лидия.
Николай Борцов был депутатом Госдумы четырех созывов. Уже известно, что довыборы депутата по одномандатному округу № 114 могут состояться в сентябре. Официально ЦИК назначит выборы по этому округу не позднее чем за 85 дней до Единого дня голосования. После начнется кампания по выдвижению кандидатов.
В ночь с субботы на воскресенье в баре на улице Черокманова повздорили две компании отдыхающих. Завязалась драка. Один из ее участников, 23-летний парень, уже на улице выхватил нож и стал им размахивать. Так получилось, что он в пылу схватки воткнул нож в ногу другу.
В результате 22-летний парень умер в больнице от кровопотери: у него оказалась повреждена бедренная артерия. СК возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
— Так у нас отдыхают, — заметил комментатор.
А в Данкове 23 апреля увидели северное сияние. Фото крайне редкого для наших широт явления опубликовал паблик «Данков — мой город». Сияние в воскресенье видели жители Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Нижнего Новгорода и Мичуринска. Геофизики объясняют его сильнейшей магнитной бурей.
На пересечении улиц Осипенко и Суворова в Липецке обвалился грунт, разрушилась часть дороги. Энергетики обещали разобраться, что вызвало провал.
— На 50 лет НЛМК дом 15 тоже провалился асфальт и никому нет дела. Уже месяца 1,5 точно. Ждут наверное, когда машина провалится, тогда может что-то сделают, — доложил Манеж.
Причину этого провала также выясняют энергетики.
Обратите внимание, в День Победы в Липецке не будет не только салюта и шествия «Бессмертного полка», но и большого концерта. Его заменят выступления артистов на Городище и «Фронтовых бригад» во дворах. А вот парад будет, он начнется 9 мая в 10:00 на площади Героев.
А завтра утром не забудьте зонтик. Синоптики прогнозируют дожди. Температура воздуха опустится до 12 - 14 градусов тепла.
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