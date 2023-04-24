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сегодня, 11:11

Липецк в День Победы останется без большого праздничного концерта

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#День Победы
Липецк в День Победы останется без большого праздничного концерта

Выступления артистов пройдут в Домах культуры и в 10 дворах города.

Сегодня на брифинге у главы Липецка вице-мэр Анна Шамаева сообщила, что в минувшие выходные Поезд Победы на городском железнодорожном вокзале посетили 3 607 горожан. И тут же выяснилось, что Липецк в День Победы останется без традиционного большого праздничного концерта (ранее сообщалось, что 9 мая в Липецке не будет праздничного салюта).

Его заменой станут благотворительный концерт, который пройдет 5 мая в 13.00 на Городище и выступления артистов из «Фронтовых бригад» в 10 дворах домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны — они пройдут с 5 по 8 мая.

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8 мая в 10 часов городской департамент культуры и туризма проведет акцию «Парад во дворе» у дома почетного гражданина Липецка, фронтовика, полковника в отставке, члена областного и городского Советов ветеранов войны и труда Андрея Самсонова.

9 мая праздничные программы в 17.00-22.00 пройдут во всех Домах культуры и парках Липецка. Ожидается, что в них примут участие до 80 тысяч горожан. В этот же день, по словам начальника управления внутренней политики мэрии Ивана Терехова, пройдет автопробег по улицам и площадям, названным в честь героев и событий Великой Отечественной войны.
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#День Победы

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